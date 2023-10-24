Деньги запахли

После отказа крупных западных производителей парфюмерии и косметики инвестировать в российский рынок локальные компании стали массово создавать свои линейки. Так, для работы в этом сегменте обувной ритейлер «Эконика» и одежная сеть 2MOOD зарегистрировали совместную компанию «Глоу Бьюти». За последние полтора года в стране уже создано почти 150 новых косметических марок. Однако доминирующее положение на рынке по-прежнему сохраняется за глобальными брендами, так как у них давно локализовано производство в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в ЕГРЮЛ, 17 октября владельцы обувной сети «Эконика» (130 магазинов по всей РФ; выручка за 2022 год, по данным СПАРК,— 10,45 млрд руб.) и одежного бренда 2MOOD (15 точек продаж; выручка за прошлый год — 1 млрд руб.) создали ООО «Глоу Бьюти» по выпуску парфюмерно-косметических средств. В новой компании 25% получила структура «Эконики» — «Эсперанс», 10% — основной совладелец обувной сети Александр Илиопуло, оставшаяся доля распределена между совладельцами 2MOOD: 30% — у Сергея Борисова и по 17,5% — у Екатерины Гаюр и Кристины Хоронжук.

В 2MOOD сообщили “Ъ”, что новая компания создана для возможных будущих проектов. В «Эконике» на вопросы не ответили.

Ситуация в сегменте парфюмерии и косметики в первый год нового кризиса складывалась немного лучше, чем в одежном ритейле.

По данным Infoline, в 2022 году в России оборот парфюмерно-косметического рынка снизился на 4–5%, до 800 млрд руб., одежного — на 10,3%, до 2,6 трлн руб.

На снижение оборотов в сегменте парфюмерии и косметики повлиял отказ таких международных брендов, как L’Oreal, LVMH, Estee Lauder и Lush, от инвестиций в российский рынок и от прямых продаж после начала в феврале 2022 года боевых действий РФ на Украине. А Procter & Gamble и Colgate-Palmolive сообщали о сокращении ассортимента продукции.

После решения глобальных брендов локальные компании стали анонсировать создание своих линеек. Среди таковых и непрофильные игроки, как в случае с «Эконикой» и 2MOOD. За последние полтора года появилось около 100–150 новых российских брендов бытовой химии, уходовой и декоративной косметики, оценивает гендиректор Naturalistykа Юрий Горяков.

Непрофильные компании организуют выпуск продукции зачастую на контрактных производствах или размещают заказы за рубежом, поясняет исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский.

По оценке господина Горякова, для запуска линейки базовых косметических средств, например гелей для душа и шампуней, на контрактном производстве потребуется минимум около 3 млн руб. и еще полгода для разработки продукции, от состава которой и будет зависеть окончательный объем инвестиций.

Сейчас контрактные производства загружены на полную мощность, так как и торговые сети начали наращивать выпуск косметики под собственными торговыми марками, говорит Петр Бобровский. Глава Минпромторга Денис Мантуров, в свою очередь, заявил 23 октября о необходимости предоставить преференции российским производителям парфюмерно-косметической продукции, чтобы помочь им занять ниши, освободившиеся после ухода иностранных брендов.

Однако, по словам Юрия Горякова, доминирующее положении в российских торговых сетях по-прежнему занимают глобальные бренды, которые не хотят терять местный рынок. У большинства из них в России локализовано производство. В такой ситуации, добавляет эксперт, локальным игрокам практически невозможно попасть на полки специализированной розницы. Сейчас российские производители парфюмерии и косметики реализуют продукцию в основном через маркетплейсы, но этот канал, по словам господина Горякова, пока значительно уступает по объему продаж офлайн-магазинам.

Алина Савицкая