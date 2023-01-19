Здесь Русью запахло

Ажиотажный спрос на парфюмерию весной прошлого года из-за опасений ухода некоторых иностранных брендов сказался на продажах категории за весь год. Оборот сегмента вырос примерно на 30%, до 85,5 млн флаконов общей стоимостью свыше 140 млрд руб. А рост интереса к недорогой продукции привел к увеличению доли духов из России и Польши. В 2023 году динамика рынка будет скромнее, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

По итогам 2022 года продажи парфюмерии в России в штуках выросли на 27,6%, до 85,5 млн флаконов, и на 30,1%, до 142,9 млрд руб., в деньгах год к году. Такие данные приводит оператор системы маркировки ЦРПТ. Руководитель товарной группы «Духи» ЦРПТ Кирилл Волков говорит, что 60,7% продаж пришлось на российскую продукцию, доля которой с 2021 года выросла на 2,5 процентного пункта. Кроме того, по данным ЦРПТ, с 2,1% до 5,8% выросла доля парфюмерии из Польши. А доля поставщиков из Франции сократилась с 21% до 15,9%, Испании — с 8,5% до 7,3%, Германии — с 3,5% до 2,4% относительно 2021 года.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский говорит, что увеличение объема продаж можно считать следствием ажиотажного спроса на парфюмерную продукцию весной 2022 года, когда на фоне общей экономической нестабильности россияне покупали парфюмерию про запас, опасаясь дефицита.

О приостановке работы в марте, в частности, сообщала сеть Sephora (входит в LVMH), которая затем передала бизнес в РФ местному топ-менеджменту. Весной Минпромторг включил духи и туалетную воду в перечень разрешенных к параллельному импорту товаров с исключением ряда брендов, для которых ввоз без разрешения правообладателя запрещен. Этот список в течение года менялся. Как сообщали в ЦРПТ, за первые две недели марта продажи парфюмерии к предыдущему месяцу в штуках подскочили на 55%, до 4,6 млн флаконов, а в деньгах — на 172%, до 10,2 млрд руб.

Как отмечали собеседники “Ъ” на рынке, крупные сети в основном уже скорректировали маршруты поставок. А сами продавцы рассказывали, что расширяли число позиций за счет поставщиков из России, Европы, Кореи, Японии, Китая, США, Австралии, ОАЭ. По данным ЦРПТ на 9 января 2023 года, в обороте находилось более 136 млн флаконов парфюмерии, которых должно хватить на удовлетворение спроса в России более чем на год. В сети «Л’Этуаль» отказались от комментариев. Представители «Рив Гош», «Иль де Ботэ» и «Золотого яблока» “Ъ” не ответили.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что основные продажи парфюмерии в 2022 году пришлись на первое полугодие, а ограничение импортных поставок сказалось на доле российских производителей. Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова отмечает, что недорогая российская парфюмерия всегда пользовалась спросом, и сейчас спрос в целом смещается в более дешевый ценовой сегмент.

Рост доли продаж парфюмерии, произведенной в Польше, Петр Бобровский объясняет тем, что в стране выпускается в основном продукция среднего ценового сегмента, спрос на которую относительно устойчив. Кроме того, некоторые розничные сети размещали в Польше заказы на производство продукции под собственными торговыми марками (СТМ), что также могло привести к росту поставок польских духов в Россию, рассказывает эксперт. Но, добавляет господин Бобровский, в 2023 году поставки парфюмерно-косметической продукции из Польши будет серьезно сдерживать импортная пошлина в 35%.

Сохранения высокой динамики продаж парфюмерии в 2023 году собеседники “Ъ” не ждут. По мнению Петра Бобровского, позитивным результатом для рынка станет сохранение спроса на уровне 2020–2021 годов. В Национальном совете по парфюмерии, косметике и бытовой химии (включает Faberlic, «Арнест», MIXIT, R.O.C.S.) говорят, что российские производители находят необходимые компоненты из «дружественных» стран и налаживают поставки, что положительно сказывается на спросе. Но изменения в структуре стран-поставщиков на рынке возможны только при введении ограничений со стороны «недружественных» стран, считают в ассоциации.

Алина Савицкая