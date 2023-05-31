Духи прошлого

На российском парфюмерном рынке, столкнувшемся в 2022 году с ажиотажным спросом, началось сокращение активности. По итогам первого квартала производство и продажи духов сократились соответственно на 9% и 6,2%, растет лишь ввоз из стран ЕАЭС, что может быть связано с активизацией параллельного импорта. Предпосылок для полноценного восстановления спроса на рынке пока нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года объем предложения парфюмерии в России сократился на 2,4% год к году, до 34,1 млн флаконов. Об этом говорится в исследовании оператора системы маркировки ЦРПТ и ННЦК. В частности, производство парфюма сократилось на 9%, до 18,9 млн флаконов, импорт из стран вне ЕАЭС — на 3%, до 12,6 млн флаконов. Поставки из стран ЕАЭС выросли почти втрое, до 2 млн флаконов. Продажи парфюмерии за этот период снизились на 6,2%, до 26,5 млн флаконов.

Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова связывает снижение объемов производства в начале 2023 года с возможной затоваренностью из-за активного выпуска парфюмерии в прошлом году «про запас», а также со снижением спроса. Российские производители во многом зависят от импортного сырья, в частности, парфюмерные отдушки (многокомпонентные композиции) поставлялись из Евросоюза, добавляет президент Ассоциации прямых продаж Тамара Шокарева. По ее словам, сегодня российские парфюмеры пытаются найти им замену, но местные поставщики отдушек для парфюмерии не всегда могут обеспечить нужное качество.

Исполнительный директор Ассоциации производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены Петр Бобровский указывает, что с российского рынка ушли некоторые дистрибуторы сырья, снабжавшие производителей со складов в России, а поиск иных поставщиков требует значительного времени. Многим российским производителям невыгодно самостоятельно заниматься закупкой сырья из-за невысоких объемов производства парфюмерии, объясняет господин Бобровский.

Активизацию импорта из стран ЕАЭС Александра Скоробогатова связывает с выстраиванием новых логистических цепочек через Казахстан и другие страны союза. Кроме того, так могут учитываться поставки брендов по параллельному импорту, добавляет она. Сейчас духи и туалетная вода включены в перечень разрешенных к параллельному импорту всей группой товаров с исключением для части брендов, список которых периодически пересматривается. В марте этого года, к примеру, Минпромторг убрал из исключений, разрешив параллельный импорт, парфюм Yves Saint Laurent.

По данным ЦПРТ и ННЦК, поставки из ЕАЭС пока занимают только 7,5% в общем предложении парфюма. А основными импортерами выступают Италия, Турция, Гонконг, Швейцария и Китай.

В сети «Золотое яблоко» говорят, что весь 2022 год клиенты покупали в том числе парфюмерию брендов, которые заявили об уходе с российского рынка. Пока потребители изучают новые марки, что требует времени, говорят в компании.

Кроме того, отмечает представитель «Золотого яблока», анализировать продажи за первые месяцы текущего года пока рано, так как показатели прошлой весны сильно отличаются из-за повышенного спроса и возросших цен. За весь 2022 год продажи продукции выросли на 27,6%, до 85,5 млн флаконов. В «Лэтуаль», «Иль де Ботэ» и «Рив Гош» на вопросы “Ъ” не ответили.

По мнению Петра Бобровского, пока предпосылок для полноценного восстановления спроса на парфюмерию в этом году нет. Александра Скоробогатова полагает, что потребительский интерес продолжит смещаться в более низкую ценовую категорию парфюмерной продукции, в том числе российских производителей.

В «Золотом яблоке» отметили, что за счет снижения цен к концу прошлого года с 1 января по 25 апреля 2023 года количество чеков в сегменте люксовой парфюмерии осталось на уровне аналогичного периода 2022 года.

Алина Савицкая