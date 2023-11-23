Единое онко не работает

Не входящие в перечень жизненно важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП) средства от рака «Абраксан» от американской BMS и «Пикрэй» от швейцарской Novartis, включенные в 2023 году в финансируемые за счет обязательного медицинского страхования (ОМС) схемы лечения, со следующего года будут исключены из этого механизма. Теперь регионам за свой счет предстоит приобретать препараты, госзакупки которых в январе—сентябре текущего года выросли почти на 63% год к году. Это приведет к сложностям в получении пациентами лекарств, так как в регионах ощущается нехватка финансирования, предупреждают эксперты.

Госзакупки онкопрепаратов на основе паклитаксела с альбумином («Абраксан» от BMS) и алпелисиба («Пикрэй» от Novartis), применяемых при лечении разных видов рака, по итогам трех кварталов 2023 года выросли на 62,8%, до 1,56 млрд руб., подсчитали Headway Company по запросу “Ъ”. Хотя «Абраксан» и «Пикрэй» не включены в перечень ЖНВЛП, но в этом году впервые с 2020 года попали в клинико-статистические группы — это означает, что они применяются в стационарах по высоким тарифам, оплачиваемым за счет средств Фонда ОМС.

Это произошло потому, что эти препараты были одобрены в 2022 году комиссией Минздрава для включения в перечень ЖНВЛП на 2023 год, напоминает эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров. В итоге эти средства не попали в список, но остались в группировщике клинико-статистических групп, на основе которого рассчитываются тарифы ОМС. В то же время с 2021 года лекарства от рака, не включенные в перечень ЖНВЛП, оплачивались по усредненному тарифу, не покрывавшему их стоимость (см. “Ъ” от 12 июля 2021 года).

Тарифы на два этих препарата, которые финансировались за счет средств ОМС, формировались с учетом предельных цен, которые производители обязались зарегистрировать при включении лекарств в перечень жизненно важных, поясняет Алексей Федоров. По данным Минздрава, средство на основе паклитаксела с альбумином должно был войти в этот список с предельной стоимостью 12,9 тыс. руб. за флакон, а алпелисиб — 134,9 тыс. руб. за упаковку.

Однако с 2024 года финансирование лечения «Абраксаном» и «Пикрэем» снова ляжет на плечи региональных бюджетов, следует из ответа Минздрава и Федерального фонда ОМС на запрос “Ъ”. Там говорят, что региональные власти могут прописывать препараты вне перечня ЖНВЛП в территориальных программах госгарантий и выделять средства бюджетов субъектов РФ на покрытие расходов на их закупку. В Swixx Biopharma (поставляет в РФ препараты BMS) и Novartis отказались от комментариев.

Пациент может получать препараты не из перечня жизненно важных средств по решению врачебной комиссии в случае индивидуальной непереносимости других лекарств или по другим показаниям, объясняет заместитель председателя координационного совета «Движения против рака» Галина Маргевич. По ее словам, регионы неохотно идут на финансирование лечения препаратами, не входящими в перечень ЖНВЛП. В некоторых случаях пациентам приходится добиваться реализации назначения врачебной комиссии, обращаясь в суд, добавляет госпожа Маргевич.

В середине ноября этого года на Российском онкологическом конгрессе замруководителя Федерального фонда ОМС Ольга Царева заявляла, что схемы лечения, где используются препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, в 2024 году будут исключены из группировщика клинико-статистических групп. По ее словам, в связи с этим фонд получил около десяти писем от разных регионов.

Нагрузка на регионы возрастет, так как пациенты привыкли получать дорогие препараты, говорит Галина Крючкова. Такая нагрузка, указывает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, не дает возможности регионам расширять финансирование лечения заболеваний и создает неудобства с точки зрения отсутствия единых правил. В то же время в федеральном фонде уточняют, что за девять месяцев 2023 года медпомощь с применением схем с препаратами, не включенными в ЖНВЛП, оказывалась лишь в 0,4% случаев.

Полина Гриценко