Фактор рака

Россия демонстрирует высокие показатели смертности из-за алкоголя, табака, избыточного веса и опухолей, спровоцированных ВПЧ (вирус папилломы человека, основная причина рака шейки матки). К такому выводу пришел международный коллектив ученых, изучив данные 2020 года. В российском Минздраве признают проблему, но указывают на улучшение ситуации по этим показателям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Авторитетный научный журнал eClinicalMedicine (издается The Lancet Group) опубликовал исследование о влиянии курения, употребления алкоголя, заражения ВПЧ и избыточного веса на смертность от рака и количество потерянных лет жизни. Для этого ученые взяли статистику семи стран — Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Великобритании и США — в 2020 году. В исследовании участвовали и российские ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).

Эпидемиолог, сотрудник ЕУСПб и Университета ИТМО Антон Барчук пояснил, что ученые сфокусировались на четырех ключевых факторах развития онкологических заболеваний. Есть и другие риски, однако именно эти четыре являются модифицируемыми — то есть на них можно повлиять. Исследователи рассчитали, сколько смертей можно было бы избежать, если бы эти факторы были устранены. Для России ученые использовали данные Росстата и регистров Минздрава РФ. Статистика показала: в 2020 году во всех семи странах употребление алкоголя стало причиной 326,3 тыс. смертей и 5,9 млн лет потерянной жизни; курение привело к 1,3 млн смертей и 20,8 млн лет потерянной жизни; избыточный вес вызвал 208 тыс. смертей и 3,1 млн лет потерянной жизни; заражение ВПЧ — 190,4 тыс. смертей и 4 млн лет потерянной жизни. Вместе эти четыре фактора стали причиной 1,9 млн смертей от рака и 30,4 млн лет потерянной жизни.

Дальше ученые рассмотрели ситуацию по странам. В 2020 году количество лет потерянной жизни от рака, вызванного употреблением алкоголя, было самым высоким в Китае (548,2 тыс. лет на 100 тыс. населения) и в России (427,8 тыс.), а самым низким в США (161,5 тыс.). Онкологические заболевания, спровоцированные курением, отняли больше всего лет жизни в Китае (1 млн 882 тыс. лет на 100 тыс. населения) и России (1 млн 671 тыс.). Заболевания, вызванные избыточной массой тела, больше всего затронули Россию и США (660,7 тыс. и 532,6 тыс. соответственно). Самый высокий урон от ВПЧ был зафиксирован в Южной Африке (763,5 тыс. лет на 100 тыс.); на втором месте оказалась Индия, а на третьем Россия (308,8 тыс.). Наибольшее количество лет потерянной жизни из-за употребления алкоголя в Китае и США было связано с раком печени, а в Великобритании — с колоректальным раком. В России в этот показатель вносят вклад опухоли головы и шеи, а также рак молочной железы у женщин. Во всех странах, кроме Индии, наибольшее количество лет потерянной жизни из-за курения было связано с раком легких. Исследователи подчеркивают: курение является причиной наибольшего количества смертей от опухолей во всех странах. В Китае и России показатель смертности, связанный с этим фактором, оказался самым высоким — и там, по данным ВОЗ, курит около половины мужского населения. Впрочем, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина указывает на данные крупного эпидемиологического исследования ЭССЭ-РФ 3. По нему распространенность курения в 2020–2022 годах составила всего лишь 17% от населения России — 27,7% у мужчин и 7,6% у женщин. Госпожа Драпкина настаивает, что эффективность российских мер по противодействию распространению табакокурения «признана на международном уровне, в связи с чем в 2021 году РФ в лице Минздрава России удостоена награды ВОЗ за выдающийся вклад в борьбу против потребления табака».

Также госпожа Драпкина подчеркивает: в 2012 году доля лиц, не потребляющих алкоголь в возрастной группе 35–74 года, составляла 18,4%, а в 2021–2022 годах аналогичный показатель, по данным ЭССЭ-РФ 3, составил 33,9%. Авторы исследования признают определенный успех в области трезвости, но считают, что усилия по контролю над алкоголем «зашли в тупик» и к 2025 году потребление алкоголя в России вырастет. Оксана Драпкина полагает, что авторы публикации в Lancet подходили к ряду вопросов «избирательно и в некоторых случаях претенциозно».

Антон Барчук отмечает: ученых удивило увеличение распространенности ожирения в России. Этот показатель уже сопоставим с ситуацией в США и превосходит другие европейские страны, говорят ученые: «Мы видим рост числа опухолей, связанных с избыточной массой тела. Это некоторые опухоли пищевода, желудка, кишечника, опухоли печени, почек, рак молочной железы и некоторые гинекологические опухоли». «Безусловным лидером по распространенности ожирения среди проанализированных стран являются США. Поэтому наибольший ущерб от этого фактора риска за счет его вклада в онкологические заболевания вызывает вопросы к методологии исследования — включая еще и большее количество населения»,— комментирует Оксана Драпкина. Отметим: этим летом на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере госпожа Драпкина сама указывала, что в 30 регионах России отмечается тенденция к увеличению уровня ожирения. Она приводила данные: в 1993 году от ожирения в России страдали 8,3% мужчин и 23,2% женщин, в 2017 году — 28,1% мужчин и 32,1% женщин, в 2021 году — 30,1% мужчин и 36,7% женщин.

Исследование показывают, насколько важна первичная профилактика, говорит Антон Барчук: «Если мы говорим про индекс массы тела, то это должны быть информационные кампании и попытка изменить рацион питания. Что касается ВПЧ, то самое простое — запуск полномасштабной кампании по вакцинации подростков». Впрочем, главный онколог Минздрава РФ Андрей Карпин указывает, что заболеваемость — это демографический показатель и рост показателя заболеваемости раком не является «злом». «Наоборот, это говорит о качестве работы онкослужбы, совершенствовании диагностических процедур и их доступности,— утверждает господин Карпин.— И если мы обратимся к международной статистике, то "грубые" показатели заболеваемости раком в той же Великобритании или Германии даже выше, чем в России: 674,6 на 100 тыс. человек и 750,2 на 100 тыс. человек соответственно».

Наталья Костарнова