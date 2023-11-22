Новак: Россия нарастит поставки газа в Китай до 100 млрд куб. м в год

По итогам 2023 года объем поставок российского газа по трубопроводу «Сила Сибири» достигнет 22 млрд куб. м, сообщил вице-премьер России Александр Новак. Он отметил, что в результате запуска всех запланированных проектов совокупные поставки трубопроводного газа из России в Китай составят 100 млрд куб. м в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«По итогам этого года планируем выйти на объем 22 млрд куб. м. На полную мощность в 38 млрд куб. м выйдем в 2025 году. Реализуется проект еще одного дальневосточного маршрута на 10 млрд куб. м газа. Прорабатывается проект "Сила Сибири-2", который пройдет через Монголию, мощностью 50 млрд куб. м. В результате совокупный объем поставок в данном направлении составит около 100 млрд куб. м»,— рассказал господин Новак в ходе правительственного часа в Совете федерации (цитата по ТАСС).

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Его протяженность более 3 тыс. км. Является совместным проектом «Газпрома» и China National Petroleum Corporation (CNPC).

19 октября «Газпром» и CNPC заключили соглашение о дополнительных поставках газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири». Договор будет действовать до конца 2023 года. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, власти Китая рассматривают возможность увеличения поставок по «Силе Сибири» после выхода на проектную мощность в 38 млрд куб. м в 2025 году.

В ближайшие 15 лет «Газпром» собирается усилить свое присутствие на рынке Средней Азии на фоне сокращения поставок на европейский рынок. Алексей Миллер, в частности, заявлял о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию, а также расширить существующие мощности и газификацию. По оценкам аналитиков, к 2030 году потенциал экспорта в регион может вырасти до 20 млрд кубометров.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Газпром" разворачивается на юг».

Милена Костерева