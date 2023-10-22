Миллер сообщил о планах Китая увеличить поставки по «Силе Сибири»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что власти Китая рассматривают возможность увеличения поставок по трубопроводу «Сила Сибири» после выхода на проектную мощность в 38 млрд куб. м в 2025 году.

«Нельзя исключать, что такая договоренность в ближайшее время может тоже быть достигнута и объемы поставки по "Силе Сибири" будут еще больше увеличены»,— сказал Алексей Миллер в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин» на «России-1».

Сверх того, добавил господин Миллер, у «Газпрома» есть варианты для новых маршрутов газа, в том числе в Китай. «Я могу сказать, что у нас есть новые "заготовки" для новых газотранспортных маршрутов, в частности на рынок Китая»,— сказал он.

Ранее сообщалось, что «Газпром» и китайская CNPC обсуждают возможность дополнительных поставок в 6 млрд куб. м. в год по восточному маршруту «Силы Сибири» — из Иркутской области и Якутии до Благовещенска и дальше в Китай.