«Газпром» разворачивается на юг

«Газпром» впервые развернуто описал свою стратегию на рынке Средней Азии, где собирается усилить свое присутствие в ближайшие 15 лет. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на ежегодной газовой конференции заявил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию, а также обсуждения новых маршрутов, расширения существующих мощностей и газификации. Сейчас поставки российского газа в эти страны невелики, но, по оценкам аналитиков, к 2030 году потенциал экспорта в регион может вырасти до 20 млрд кубометров. Однако маржинальность этих рынков будет меньше, чем европейского.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правления, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Председатель правления, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Газпром» собирается прокладывать новые трубопроводные маршруты на рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также наращивать поставки по существующим газопроводам, помимо системы Средняя Азия—Центр (САЦ), заявил 1 ноября глава компании Алексей Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023). Он впервые развернуто обрисовал новую концепцию работы компании в Средней Азии, которой прежде «Газпром» как рынку сбыта уделял мало внимания.

После сокращения поставок в Европу в 2022 году «Газпром» заявил, что работает над созданием газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для поставок в эти страны и транзитом в Китай. В октябре начались поставки газа в Узбекистан по САЦ в реверсном режиме, страны договорились об экспорте 2,8 млрд кубометров в течение двух лет.

По словам Алексея Миллера, «Газпром» стремится к увеличению поставок по САЦ, а также к созданию новых газотранспортных мощностей на территории Казахстана.

«И кроме анализа того, что будем делать в ближайшие 15 лет в рамках реконструкции САЦ, мы также смотрим на существующий коридор Бухара—Урал, а также на новые газотранспортные маршруты, которые могут появиться»,— сказал топ-менеджер. По его словам, «Газпром» готов помочь странам Средней Азии с газификацией.

Топ-менеджер считает, что из-за общей протяженной границы «экономически эффективно и выгодно» рассмотреть возможность газоснабжения и газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана с территории России, а также новые газотранспортные маршруты, в том числе для газификации Астаны. По его словам, такой маршрут уже в проработке, выполнен его технико-экономический анализ.

По словам Алексея Миллера, договорная база для сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на горизонте ближайших 15 лет будет готова к середине 2024 года.

Как сообщил в кулуарах ПМГФ-2023 первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, Россия и Казахстан планируют подписать соглашение по поставкам 3 млрд кубометров газа в год, а также не исключают увеличения объема. «Мы это будем обсуждать в середине следующего года. Мы подпишем сейчас на порядка 3 млрд кубометров, а дальше будем обсуждать»,— пояснил он ТАСС.

Пока поставки «Газпрома» в Среднюю Азию остаются несопоставимо низкими по сравнению с рынком Европы.

В 2022 году Казахстан импортировал из России 7,3 млрд кубометров газа, за восемь месяцев 2023 года импорт из России составил около 3,13 млрд кубометров. В Киргизию «Газпром» поставляет менее 0,5 млрд кубометров газа в год. В Узбекистан до октября 2023 года поставки не велись, однако «Газпром» перепродавал UzGazTrade газ, получаемый из Туркмении.

По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, на горизонте до 2025 года можно говорить о спросе на газ со стороны стран Средней Азии в 5–6 млрд кубометров, к 2028–2030 годам потенциал импорта может вырасти до 17–20 млрд кубометров, включая 10 млрд кубометров в Узбекистан. Вместе с тем рынок Средней Азии менее маржинален, чем европейский. По мнению эксперта, сейчас РФ при поставках туда может ориентироваться на уровень $150–160 за 1 тыс. кубометров (по такой цене поставляла газ в Узбекистан Туркмения в начале этого года), а в среднесрочной перспективе — $200. Из плюсов — отсутствие экспортной пошлины 30% при поставках в Казахстан, а также небольшое транспортное «плечо», особенно если удастся использовать маршрут Бухара—Урал. Сергей Кондратьев также полагает, что в ближайшие годы и Узбекистан, и Казахстан пойдут на либерализацию внутреннего рынка газа и повышение тарифов.

Татьяна Дятел