«Газпром» разворачивается на юг
Компания собирается строить новые газопроводы в Среднюю Азию
«Газпром» впервые развернуто описал свою стратегию на рынке Средней Азии, где собирается усилить свое присутствие в ближайшие 15 лет. Глава «Газпрома» Алексей Миллер на ежегодной газовой конференции заявил о готовности увеличить поставки в Казахстан, Узбекистан и Киргизию, а также обсуждения новых маршрутов, расширения существующих мощностей и газификации. Сейчас поставки российского газа в эти страны невелики, но, по оценкам аналитиков, к 2030 году потенциал экспорта в регион может вырасти до 20 млрд кубометров. Однако маржинальность этих рынков будет меньше, чем европейского.
Председатель правления, исполнительный директор «Газпрома» Алексей Миллер
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
«Газпром» собирается прокладывать новые трубопроводные маршруты на рынки Казахстана, Узбекистана и Киргизии, а также наращивать поставки по существующим газопроводам, помимо системы Средняя Азия—Центр (САЦ), заявил 1 ноября глава компании Алексей Миллер в своем выступлении на Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ-2023). Он впервые развернуто обрисовал новую концепцию работы компании в Средней Азии, которой прежде «Газпром» как рынку сбыта уделял мало внимания.
После сокращения поставок в Европу в 2022 году «Газпром» заявил, что работает над созданием газового союза с Казахстаном и Узбекистаном для поставок в эти страны и транзитом в Китай. В октябре начались поставки газа в Узбекистан по САЦ в реверсном режиме, страны договорились об экспорте 2,8 млрд кубометров в течение двух лет.
По словам Алексея Миллера, «Газпром» стремится к увеличению поставок по САЦ, а также к созданию новых газотранспортных мощностей на территории Казахстана.
«И кроме анализа того, что будем делать в ближайшие 15 лет в рамках реконструкции САЦ, мы также смотрим на существующий коридор Бухара—Урал, а также на новые газотранспортные маршруты, которые могут появиться»,— сказал топ-менеджер. По его словам, «Газпром» готов помочь странам Средней Азии с газификацией.
Топ-менеджер считает, что из-за общей протяженной границы «экономически эффективно и выгодно» рассмотреть возможность газоснабжения и газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана с территории России, а также новые газотранспортные маршруты, в том числе для газификации Астаны. По его словам, такой маршрут уже в проработке, выполнен его технико-экономический анализ.
По словам Алексея Миллера, договорная база для сотрудничества с Казахстаном, Узбекистаном и Киргизией на горизонте ближайших 15 лет будет готова к середине 2024 года.
Как сообщил в кулуарах ПМГФ-2023 первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр, Россия и Казахстан планируют подписать соглашение по поставкам 3 млрд кубометров газа в год, а также не исключают увеличения объема. «Мы это будем обсуждать в середине следующего года. Мы подпишем сейчас на порядка 3 млрд кубометров, а дальше будем обсуждать»,— пояснил он ТАСС.
Пока поставки «Газпрома» в Среднюю Азию остаются несопоставимо низкими по сравнению с рынком Европы.
В 2022 году Казахстан импортировал из России 7,3 млрд кубометров газа, за восемь месяцев 2023 года импорт из России составил около 3,13 млрд кубометров. В Киргизию «Газпром» поставляет менее 0,5 млрд кубометров газа в год. В Узбекистан до октября 2023 года поставки не велись, однако «Газпром» перепродавал UzGazTrade газ, получаемый из Туркмении.
По оценкам Сергея Кондратьева из Института энергетики и финансов, на горизонте до 2025 года можно говорить о спросе на газ со стороны стран Средней Азии в 5–6 млрд кубометров, к 2028–2030 годам потенциал импорта может вырасти до 17–20 млрд кубометров, включая 10 млрд кубометров в Узбекистан. Вместе с тем рынок Средней Азии менее маржинален, чем европейский. По мнению эксперта, сейчас РФ при поставках туда может ориентироваться на уровень $150–160 за 1 тыс. кубометров (по такой цене поставляла газ в Узбекистан Туркмения в начале этого года), а в среднесрочной перспективе — $200. Из плюсов — отсутствие экспортной пошлины 30% при поставках в Казахстан, а также небольшое транспортное «плечо», особенно если удастся использовать маршрут Бухара—Урал. Сергей Кондратьев также полагает, что в ближайшие годы и Узбекистан, и Казахстан пойдут на либерализацию внутреннего рынка газа и повышение тарифов.