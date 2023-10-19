«Газпром» и CNPC договорились о дополнительных поставках газа в Китай

Глава «Газпрома» (MOEX: GAZP) Алексей Миллер и председатель совета директоров China National Petroleum Corporation (CNPC) Дай Хоулян подписали соглашение о дополнительных поставках газа в Китай по «восточному маршруту» (по газопроводу «Сила Сибири»). Договор будет действовать до конца 2023 года, сообщила пресс-служба российского холдинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Переговоры по всем вопросам сотрудничества в газовой сфере прошли в очень конструктивном и содержательном ключе. В текущем году рост поставок газа по "Силе Сибири" по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уже составил 46,6%»,— сказал Алексей Миллер по итогам рабочей встречи в Пекине. Глава холдинга подчеркнул, что «Газпром» готов и дальше наращивать поставки природного газа и обеспечивать китайских партнеров.

«Сила Сибири» — российский магистральный газопровод для поставок газа из Якутии в Приморский край и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Совместный проект «Газпрома» и CNPC.

Кроме того, в рамках встречи Алексей Миллер и Дай Хоулян обсудили ход работ по проекту газопровода «Союз Восток» в Монголии, который станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири-2». Стороны также уделили внимание реализации проекта поставок по «дальневосточному» маршруту и подписали обновленное соглашение о признании стандартов и результатов оценки соответствия компаний.

China National Petroleum Corporation — крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших в мире энергетических компаний по добыче нефти и газа. CNPC выступает основным партнером «Газпрома» в Китае. Между компаниями действует 30-летний договор о поставках газа по «восточному» маршруту в объеме 38 млрд куб. м газа в год.

Накануне, 18 октября, вопрос расширения поставок российского газа в Китай обсуждали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. В частности, главы государств поговорили о строительстве трубопроводной системы «Сила Сибири-2». В рамках переговоров российской и китайской делегаций глава «Газпрома» гарантировал, что в скором времени поставки российского газа в Китай заместят европейские объемы.

Подробнее о том, чем Владимир Путин занимался в Китае,— в материале «Ъ» «Руки на поясе».

Милена Костерева