Петербургский парламент поддержал все поправки к проекту бюджета на 2024 года

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в среду, 22 ноября, единогласно поддержали все поправки к проекту бюджета на 2024 год и на плановые 2025-2026 годы. Парламентарии одобрили законопроект во втором чтении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Из 19 депутатских предложений до обсуждения на пленарном заседании дошли только девять: шесть поправок от «Единой России», две — от ЛДПР и одна — от «Новых людей». Еще две внес губернатор Петербурга Александр Беглов. Напомним, все поправки от фракции «Яблоко» и «Справедливая Россия — За правду» были отклонены Бюджетной комиссией.

Голосование прошло быстро: никаких вопросов к поправкам градоначальника и коллег у депутатов не возникло. Все изменения парламент поддержал единогласно.

Доходы города с учетом губернаторской поправки увеличились на 11 млрд рублей в сравнении с первым проектом бюджета (до 1,179 трлн рублей), расходы — на 39 млрд рублей (до 1,337 трлн рублей). Дефицит казны в следующем году составит 157,7 млрд рублей.

Увеличивается финансирование адресной инвестиционной программы (до 217,8 млрд рублей); страховых взносов на ОМС неработающего населения (до 51 млрд рублей); поддержки участников боевых действий на территории Украины (до 5 млрд рублей). Вице-губернатор города Алексей Корабельников назвал поправку «социально значимой».

«Будут увеличены расходы развития на 16 млрд рублей. Тем самым мы приближаем строительство двух важных для города объектов — корпуса для больницы №40 и первой детской больницы. Более 20 млрд рублей будет выделено на социальную сферу и около 4 млрд рублей на поддержку экологии и благоустройства»,— заявил чиновник.

Второй поправкой губернатор на 1,1 млрд рублей увеличивает финансирование работ по благоустройству муниципальных образований города. Деньги пойдут на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха и ремонт дорог внутри жилых кварталов. 35 млн рублей будут направлены на покупку оборудования и мебель в Дом национальностей Петербурга. Средства будут выделены из резервного фонда города, объем которого в следующем году составит 50 млрд рублей.

На реставрацию особняка Штифтера, в котором располагается Дом, направят еще 53 млн рублей, согласно поправке ЛДПР. При этом ранее председатель городского комитета финансов Светлана Енилина отмечала, что средства на восстановление здания выделяются уже не первый год — всего потрачено 672 млн руб.

Подробнее о том, какие поправки вносили депутаты в материала «Ъ-СПб» — «Депутаты делят запасы».

Надежда Ярмула

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