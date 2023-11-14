Четыре поправки в бюджет на 2024 год отклонены бюджетной комиссией при Смольном

Бюджетная комиссия под руководством губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова отклонила поправки фракций «Яблоко» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) в бюджет города на 2024-2026 года. По словам депутата «Единой России» Дениса Четырбока (входит в бюджетную комиссию), на заседании проголосовали «за» девять из тринадцати депутатских предложений. Так в правительстве поддержали все шесть поправок от «Единой России», две — от ЛДПР и одну — от «Новых людей», рассказали «Ъ-СПб» руководители фракций.

При этом комиссия отклонила две инициативы яблочников о выделении дополнительных 5 млрд руб. на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена за счет сокращения объема резервного фонда. Депутат ЗакСа от фракции Борис Вишневский рассказал, что против выступили комитет по транспорту и комитет по развитию транспортной инфраструктуры, заявив, что «денег им достаточно». Не нашла поддержки в правительстве и идея добавить 30 млн рублей на поддержку негосударственных театров за счет перенаправления денег из средств на оформление города к праздникам.

Поправки от СРЗП комиссия также отклонила. Фракция предлагала направить дополнительно 2,2 млрд рублей на капитальный ремонт дорог и 1 млрд рублей — на разработку проектно-сметной документации транспортной развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с железнодорожными путями перегона Автово — Нарвская.

По мнению руководителя фракции ЛДПР Павла Иткина, все, что «вменяемо», было поддержано. «Мы над нашими поправками работали с весны. Некоторые поправки поданы без проработки. Дать 5 млрд на метрополитен, которые им не освоить, — это несерьезно», — прокомментировал господин Иткин.

По мнению Бориса Вишневского, бюджетная комиссия служит дополнительным фильтром. Фракция «Яблоко» вновь намерена настаивать на его отмене. «Этот фильтр позволяет заблокировать поправки, которые не нравятся Смольному. И даже не выносить их на голосование. Даже если все депутаты, входящие в комиссию, поправку поддержат, у Смольного там большинство, голосующее консолидированно в рамках “вертикали”», — написал в своем Telegram-канале господин Вишневский.

Отметим, что комиссия рассмотрела только 13 предложений, которые ранее поддержал Бюджетно-финансовый комитет Законодательного собрания города.

На какие цели депутаты хотели добавить денег в городской бюджет, читайте подробнее в материале — «Депутаты делят запасы».

Надежда Ярмула

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