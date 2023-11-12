Депутаты делят запасы

Депутатские и губернаторские поправки на совместном заседании рассмотрели бюджетно-финансовый комитет (БФК) петербургского парламента и комитет финансов Смольного. Комитеты не всегда были солидарны друг с другом: БФК в итоге поддержал 13 из 19 поправок депутатов, комфин — только шесть. Предложения, за которые проголосовал БФК, рассмотрят на бюджетной комиссии при губернаторе. Впрочем, в прошлом году на этом этапе все поправки от парламентариев были отклонены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пятницу, 10 ноября, парламентские фракции представили поправки к проекту бюджета перед БФК и комфином

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В пятницу, 10 ноября, парламентские фракции представили поправки к проекту бюджета перед БФК и комфином

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пятницу, 10 ноября, парламентские фракции представили поправки к проекту бюджета перед БФК и комфином. Деньги на капитальный ремонт домов, ремонт больниц и молодежных центров, покупку медоборудования и другие цели парламентарии предлагают взять из резервного фонда. В 2024 в резерв заложено 50 млрд рублей. Средства из него в том числе идут на помощь участникам СВО и на восстановление города-побратима Мариуполя.

Радикальнее всех к корректировке резервного фонда подошли яблочники. Фракция предлагает сократить запасы до 30 млрд рублей, тем самым уменьшить сумму государственных внутренних заимствований Петербурга на 20 млрд рублей. По словам председателя комфина Светланы Енилиной, такая поправка нарушает закон о бюджетном процессе: менять основные характеристики бюджета может только губернатор или БФК. Оба комитета солидарно поправку не поддержали. Четыре из шести поправок «Яблока» строятся на перераспределении денег из резерва — суммарно фракция предлагает взять из фонда 12,1 млрд рублей.

Вопросы о тратах резервного фонда городскому правительству яблочники задают уже второй год. Вице-губернатор Алексей Корабельников, отвечая на один из таких вопросов в октябре этого года, рассказал, что из фонда в 2023 году город потратил 15 млрд рублей, а 30 млрд «уже распределено».

Активнее всего на заседании обсуждали желание яблочников позаимствовать 500 млн рублей из статьи «расходы на оформление города к праздникам» и направить их на капремонт многоквартирных домов. В 2024 году на украшение города заложен миллиард. Депутаты, обеспокоенные тем, что яблочники заберут у горожан праздник, проголосовали против.

Правительственный комитет не поддержал ни одну из шести поправок «Яблока». БФК оказался более лояльным: комитет единогласно проголосовал за дополнительное финансирование на строительство Красносельско-Калининской линии метрополитена (+5 млрд рублей) и на поддержку негосударственных театров (+30 млн рублей).

Меньше всего из резерва хотят позаимствовать «Новые люди». Фракция предлагает направить 150 млн комитету по физической культуре и спорту и 30 млн рублей на проведение «традиционного фестиваля мотокультуры и мотоспорта». Подобные фестивали, по словам руководителя фракции Дмитрия Павлова, снижают уровень стресса и привлекают людей со всей страны. Комфин заявил, что по поправке требуется дополнительное изучение и позиция профильных правительственных комитетов,— инициативу в итоге не поддержал. Комитет ЗакСа проголосовал за инициативу фракции.

«Единая Россия» предлагает перераспределить из резервного фонда 2,5 млрд рублей. Из шести поправок от фракции комфин поддержал пять. Идея единороссов выделить 57 млн рублей в виде субсидий футбольному клубу «Динамо-СПб» и 60 млн — команде НМХЛ для тренировок и покупки спортинвентаря поддержки в правительстве не нашли. «Для положительного решения недостаточно представлены расчеты, требуется дополнительное изучение. На сегодняшний день комитет финансов от голосования воздержится»,— прокомментировала Светлана Енилина. Руководитель фракции Павел Крупник пообещал доказать необходимость дополнительных средств. БФК это предложение единороссов, как и все другие, поддержал.

ЛДПР предлагает направить 478,5 млн рублей десяти районным администрациям на капремонт подростковых и молодежных центров. Комфин идею поддержал. «Интересная и актуальная поправка. Это позволит привлечь подростков в данные учреждения и выведет на лучший качественный уровень патриотическое воспитание нашей молодежи»,— выступила «за» госпожа Енилина. Вторую идею фракции — добавить 53 млн рублей на реставрацию Дома национальностей — Смольный не поддержал. Председатель комфина напомнила, что деньги из городской казны на реставрацию выделяются уже не первый год — всего потрачено 672 млн рублей. «Необходимо просмотреть все виды расходов, чтобы не было так, что мы финансировали одни и те же работы дважды»,— объяснила Светлана Енилина. «Я думаю, эти цифры не с потолка взяты»,— громко высказался депутат единоросс Юрий Гладунов и предложил голосовать «за». БФК идею коллег поддержал. Всего из резервного фонда ЛДПР предлагает позаимствовать 532 млн рублей.

Предложение воспользоваться деньгами резервного фонда, вычтя оттуда 3 млрд рублей на капремонт жилых домов центра Петербурга, высказала фракция «Справедливая Россия — За правду». Светлана Енилина рассказала, что сейчас на эти цели предусмотрено 2,5 млрд рублей. Кроме того, по ее словам, городской Фонд капремонта больше денег не освоит. Эсерам также было отказано обоими комитетами.

Коммунисты предлагают направить из резерва 6,6 млрд руб. на ежемесячные выплаты детям войны. Однако, как отметил и сам руководитель фракции КПРФ, региональный закон о детях войны в городе еще не принят. Поправку ни комфин, ни БФК не поддержал.

Поправки, за которые проголосовал БФК, рассмотрит бюджетная комиссия под руководством губернатора города Александра Беглова. В прошлом году бюджетная комиссия отклонила все депутатские предложения, оставив только «комплексную» губернаторскую поправку. Тогда парламентарии тоже предлагали использовать часть средств фонда на другие цели. Перераспределить резервный фонд, как заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников, нельзя, «учитывая беспрецедентные вызовы, стоящие перед нашей страной».

Поддержал БФК и «комплексную» поправку губернатора. Расходы города, согласно предложенным изменениям, возрастут на 39 млрд, до 1,337 трлн. Так, предлагается увеличить финансирование адресной инвестиционной программы (до 217,8 млрд); страховых взносов на ОМС неработающего населения (до 51 млрд); поддержки участников боевых действий на территории Украины (до 5 млрд) и других программ.

Надежда Ярмула