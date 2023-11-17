Муниципалитетам Петербурга выделят еще 1,1 млрд руб. на благоустройство

На благоустройство муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2024 году выделят дополнительно 1,1 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства.

Такую поправку ко второму чтению проекта закона о бюджете на 2024-2026 годы внес губернатор Александр Беглов. Средства будут выделяться администрациям муниципалитетов в виде субсидии. Они пойдут на обустройство детских и спортивных площадок, зон отдыха и ремонт дорог внутри жилых кварталов.

С учетом поправки на благоустройство территорий муниципалитетов в бюджете на 2024 годы предусмотрено 5,8 млрд руб. Общая сумма расходов на благоустройство в 2024 году составляет 13 млрд руб.

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