Чечня примет половину эвакуированных из сектора Газа россиян

В ближайшее время в Чечню прибудет 250 россиян, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщил региональный МЧС в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уточняется, что беженцев разместят в детском оздоровительном лагере «Светлячок» в селе Автуры Шалинского района. По данным МЧС, из зоны боевого конфликта вывезено более 550 граждан России.

Готовность принять беженцев из Палестины, при наличии такого решения федеральных властей, выразил Дагестан. Ранее представитель МИДа Мария Захарова сообщала, что среди ожидающих эвакуацию россиян – 300 несовершеннолетних. Эвакуация осуществляется через КПП «Рафах», а после – спецбортами МЧС из Каира в Москву. Первую группу россиян вывезли из сектора Газа 12 ноября.

Подробнее – в материале «Над Газой не рассеивается туман войны».

Александра Горошилова