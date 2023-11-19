Эвакуированных из сектора Газа 130 россиян разместят в Калужской области

В Калужской области разместят граждан России, вынужденно покинувших сектор Газа. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша. В ближайшее время в Калужскую область прибудут около 130 человек.

«Беженцы будут жить в одном из пунктов временного размещения на территории региона. Поручил коллегам из правительства области оказать содействие в размещении людей»,— написал господин Шапша в Telegram-канале.

В ночь на 19 ноября спецборт МЧС доставил в Москву четвертую группу эвакуированных из Газы россиян. Всего, по последним данным, в Россию прибыли 408 граждан России, перелета из Египта ожидают еще 136 человек.

По данным МЧС, с учетом членов семей эвакуированных россиян в РФ за неделю прибыло более 550 человек, среди них 230 — дети. Первая группа россиян покинула анклав 12 ноября.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Лусине Баласян