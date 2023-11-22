Книга с золотым обрезом

Золотодобывающая компания «Южуралзолото» (ЮГК) завершила сбор заявок в ходе IPO. По итогам семидневного сбора заявок книга переподписана как минимум в три раза, утверждают источники “Ъ”. Высокий интерес к бумагам проявили институциональные инвесторы, которых привлек дисконт, с которым проводилось размещение. Не исключено, что при такой ценовой политике в первый день торгов котировки акций не упадут, как это было на двух последних первичных размещениях на российском рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Во вторник, 21 ноября, ЮГК закрыла книгу заявок на размещение акций в рамках IPO. По итогам сбора, согласно данным трех источников “Ъ” на рынке, книга была переподписана более чем в три раза. «В первые дни сбор заявок (начался 13 ноября) шел не очень активно, и к концу минувшей недели книга была подписана только в 1,5 раза. Но с начала текущей недели активность инвестора резко выросла»,— отметил источник “Ъ”.

По словам двух собеседников “Ъ”, цена размещения будет ближе к нижней границе ранее установленного ценового диапазона 55–60 коп. за акцию. «На этом уровне были крупные заявки, и организаторы не предлагали их пересматривать. Но, так как в последние дни интерес заметно вырос, не исключено, что цену размещения могут и поднять»,— отмечает один из них. Итоговая аллокация и цена размещения будут объявлены эмитентом 22 ноября. В случае размещения по нижней границе компания получит 5,5 млрд руб., а капитализация компании с учетом допэмиссии составит 115,5 млрд руб.

Активное участие в размещении приняли институциональные инвесторы, хотя и менее активно, чем в IPO IT-компании «Группа Астра» (см. “Ъ” от 12 октября). По данным источника “Ъ”, около половины всего спроса на акции ЮГК пришлось на таких инвесторов. «Книга заявок получилась очень качественной, много крупных частных инвесторов и институционалов»,— отметил еще один собеседник “Ъ” на рынке. По данным опроса “Ъ” портфельных менеджеров крупных УК, многие заявили, что выставляли заявки объемом от нескольких миллионов до сотен миллионов рублей. «Мы участвуем в размещении ЮГК, но на небольшую сумму»,— отмечает директор по инвестициям УК «Эра инвестиций» Иван Лавриненко.

Интерес управляющих к акциям золотодобывающей компании связан с фундаментальной привлекательностью бизнеса. «Южуралзолото» — вторая компания в России по объему запасов, которые составляют 1,3 тыс. тонн. «Инвестиционная программа предусматривает наращивание производства с текущих 451 тыс. до 750 тыс. унций к 2026 году. Такой рост добычи способен удвоить выручку компании»,— оценивает ведущий аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских.

Вместе с тем участники рынка отмечают высокую чувствительность стоимости компании к изменению цен на золото и курса доллара. Поэтому, в частности, организаторы размещения оценивали потенциальную стоимость компании в широком диапазоне — 130–180 млрд руб. «Фактически снижение обоих параметров на 10% снижает справедливую стоимость компании более чем на 40%. Также прирост финансовых показателей ожидается, скорее, с 2025 года, что немного повышает риски реализации положительного сценария»,— отмечает Иван Лавриненко.

Для повышения привлекательности размещения эмитент разместил акции с дисконтом не только к оценкам организаторов, но и к ближайшим конкурентам. «Владелец компании не стал гнаться за максимальной ценой, которую можно было бы получить на IPO, предпочтя установить более низкую цену по сравнению с другими компаниями сектора, чтобы после размещения бумаги получили положительную динамику на бирже»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.

В этой связи участники рынка не исключают, что на первых вторичных торгах в среду акции не будут падать в цене, как это случилось с ценными бумагами «Хендерсона» (см. “Ъ” от 3 ноября) и «Евротранса» (21 ноября торги закрылись на цене почти на 11% ниже цены размещения). Однако и сильного роста, как после размещения «Группы Астра» (см. “Ъ” от 17 октября), на рынке тоже не ждут. «Если организаторы порежут заявки флипперов (инвесторы, заходящие в активы на короткие сроки.— “Ъ”) из числа частных инвесторов, акции компании с учетом дисконта могут подрасти при благоприятной рыночной конъюнктуре»,— отмечает один из портфельных управляющих.

В целом управляющие негативно оценивают участившуюся практику размещений по завышенным ценам. По словам Ивана Лавриненко, IPO должно существовать не как метод продажи бизнеса, а как метод получения бизнесом объективной рыночной оценки. «Уже после выхода акций на рынок можно им пользоваться для вторичной продажи бумаг в тех объемах, которые интересны ключевым акционерам уже в формате SPO»,— считает он.

Виталий Гайдаев