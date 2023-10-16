Акции «Астры» оторвались от IPO
Бумаги компании начинают расторговываться
По итогам второго дня торгов акции компании «Астра» выросли в цене почти на 70% по сравнению с уровнем при IPO, а по объему вошли в число лидеров. Инвесторы реагируют на хорошие финансовые результаты компании, обеспеченные почти монопольным положением в отдельных сегментах IT-решений, а также отыгрывают существенный дисконт к аналогам при размещении.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
В понедельник, 16 октября, акции компании «Астра», которая провела IPO на прошлой неделе, оказались лидерами торгов на Московской бирже. Их котировки взлетели на 20%, до 560 руб. за бумагу, а в ходе торговой сессии достигали отметки 651,7 руб., почти в два раза выше цены размещения (333 руб.). Объем операций превысил 10,9 млрд руб., проиграв только показателю Сбербанка. В минувшую пятницу объем биржевых торгов акциями «Астры» был всего около 400 млн руб., но, как считает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов, в тот день была установлена планка — нельзя было продавать выше 450 руб., поэтому многие инвесторы взяли паузу до понедельника.
Основными видами деятельности группы компаний «Астра» являются разработка и реализация программного обеспечения (прежде всего ОС Astra Linux), а также сопутствующих услуг. Согласно отчетности по МСФО, выручка компании за первое полугодие 2023 года превысила 3,1 млрд руб., утроившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом чистая прибыль достигла 1,16 млрд руб., что в 2,3 раза выше прошлогоднего результата.
Участники рынка оценивают позитивно текущие уровни котировок «Астры». Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает, что рыночная капитализация в 115 млрд руб. немного превышает консенсус-прогноз аналитиков. Однако бизнес компании может показать сильные финансовые результаты по итогам 2023 года, что может вернуть значение мультипликаторов к приемлемым отметкам и оказать дополнительное позитивное влияние на котировки акций компании, считает он. Аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских считает, что «если сравнивать компанию с мировыми аналогами, то цена размещения выглядит справедливой: средний показатель EV/EBITDA у конкурентов 16,3, а оценка "Астры" — 19,3. По динамике показателей она выгодно отличается: темпы роста выручки 166% при среднем по отрасли около 34%». Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота считает, что «Астре» гарантирован спрос на продукцию минимум на два-три года в условиях импортозамещения, а рыночное положение компании близко к монопольному. По данным CNews, в 2022 году лидером продаж российских ОС была Astra Linux (75,9%), значительно обогнав своих конкурентов «Альт» (12,5%) и «Ред ОС» (9,5%). При этом «Астра» — одна из немногих российских публичных компаний IT-сектора, в качестве сколько-нибудь близкого аналога участники рынка называют группу Positive Technologies. Представитель «Марвел-Дистрибуции» уточнил, что с точки зрения ОС конкурентами «Астры» выступают «Базальт», «Ред ОС», РОСА. В сегменте резервного копирования — это «Киберпротект». В сегменте систем управления базами данных конкурирующие решения представлены у «Постгрес Про», Сбербанка, «Аренадаты», отмечает представитель компании.
Подобное размещение акций происходит в России впервые и может инициировать локальный бум IPO компаний из секторов облачных технологий, систем управления базами данных и электронной коммерции, отмечают в «Финаме».
Похожий эффект на рынок в конце 2020 года произвело IPO маркетплейса Ozon — каждый электронный магазин задумался о том, что фондовый рынок может оценить компанию значительно дороже, чем стратегические инвесторы, добавили там.
Однако собеседники “Ъ” видят для ценных бумаг «Астры» и ряд рисков. Самым высоким, по оценке господина Болотских, является риск оттока кадров за границу. «Разработка ПО всегда связана с высококвалифицированными специалистами, и их отток может негативно сказаться на линейке продуктов компании»,— отмечает он. Еще одним риском для компании может быть возврат зарубежных вендоров на российский рынок, не исключает господин Аутлев.