Акции «Астры» оторвались от IPO

По итогам второго дня торгов акции компании «Астра» выросли в цене почти на 70% по сравнению с уровнем при IPO, а по объему вошли в число лидеров. Инвесторы реагируют на хорошие финансовые результаты компании, обеспеченные почти монопольным положением в отдельных сегментах IT-решений, а также отыгрывают существенный дисконт к аналогам при размещении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В понедельник, 16 октября, акции компании «Астра», которая провела IPO на прошлой неделе, оказались лидерами торгов на Московской бирже. Их котировки взлетели на 20%, до 560 руб. за бумагу, а в ходе торговой сессии достигали отметки 651,7 руб., почти в два раза выше цены размещения (333 руб.). Объем операций превысил 10,9 млрд руб., проиграв только показателю Сбербанка. В минувшую пятницу объем биржевых торгов акциями «Астры» был всего около 400 млн руб., но, как считает руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов, в тот день была установлена планка — нельзя было продавать выше 450 руб., поэтому многие инвесторы взяли паузу до понедельника.

Основными видами деятельности группы компаний «Астра» являются разработка и реализация программного обеспечения (прежде всего ОС Astra Linux), а также сопутствующих услуг. Согласно отчетности по МСФО, выручка компании за первое полугодие 2023 года превысила 3,1 млрд руб., утроившись по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом чистая прибыль достигла 1,16 млрд руб., что в 2,3 раза выше прошлогоднего результата.

Участники рынка оценивают позитивно текущие уровни котировок «Астры». Аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев отмечает, что рыночная капитализация в 115 млрд руб. немного превышает консенсус-прогноз аналитиков. Однако бизнес компании может показать сильные финансовые результаты по итогам 2023 года, что может вернуть значение мультипликаторов к приемлемым отметкам и оказать дополнительное позитивное влияние на котировки акций компании, считает он. Аналитик «Цифра Брокер» Даниил Болотских считает, что «если сравнивать компанию с мировыми аналогами, то цена размещения выглядит справедливой: средний показатель EV/EBITDA у конкурентов 16,3, а оценка "Астры" — 19,3. По динамике показателей она выгодно отличается: темпы роста выручки 166% при среднем по отрасли около 34%». Независимый финансовый аналитик Андрей Бархота считает, что «Астре» гарантирован спрос на продукцию минимум на два-три года в условиях импортозамещения, а рыночное положение компании близко к монопольному. По данным CNews, в 2022 году лидером продаж российских ОС была Astra Linux (75,9%), значительно обогнав своих конкурентов «Альт» (12,5%) и «Ред ОС» (9,5%). При этом «Астра» — одна из немногих российских публичных компаний IT-сектора, в качестве сколько-нибудь близкого аналога участники рынка называют группу Positive Technologies. Представитель «Марвел-Дистрибуции» уточнил, что с точки зрения ОС конкурентами «Астры» выступают «Базальт», «Ред ОС», РОСА. В сегменте резервного копирования — это «Киберпротект». В сегменте систем управления базами данных конкурирующие решения представлены у «Постгрес Про», Сбербанка, «Аренадаты», отмечает представитель компании.

Подобное размещение акций происходит в России впервые и может инициировать локальный бум IPO компаний из секторов облачных технологий, систем управления базами данных и электронной коммерции, отмечают в «Финаме».

Похожий эффект на рынок в конце 2020 года произвело IPO маркетплейса Ozon — каждый электронный магазин задумался о том, что фондовый рынок может оценить компанию значительно дороже, чем стратегические инвесторы, добавили там.

Однако собеседники “Ъ” видят для ценных бумаг «Астры» и ряд рисков. Самым высоким, по оценке господина Болотских, является риск оттока кадров за границу. «Разработка ПО всегда связана с высококвалифицированными специалистами, и их отток может негативно сказаться на линейке продуктов компании»,— отмечает он. Еще одним риском для компании может быть возврат зарубежных вендоров на российский рынок, не исключает господин Аутлев.

Ксения Куликова, Тимофей Корнев