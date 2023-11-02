Примерочное IPO

Сеть магазинов мужской одежды Henderson в ходе IPO привлекла почти 4 млрд руб., которые пойдут в том числе на открытие новых точек продаж. По информации “Ъ”, основной спрос на акции ритейлера пришелся на розничных инвесторов, у которых остается все меньше инструментов для вложения средств. Институциональные инвесторы, в свою очередь, не верят в перспективы сегмента офлайн-продаж одежды. Они указывают на то, что ряд европейских брендов, не сумев выдержать конкуренции с интернет-торговлей, прекратили свое существование.

Henderson провел 2 ноября первичное размещение на Московской бирже 13,9% акций, выручив 3,8 млрд руб., которые пойдут в том числе на открытие новых магазинов (сейчас у сети 158 точек продаж в 62 городах России и два салона в Армении). Инвесторам предложено 4,4 млн акций дополнительной эмиссии. Основной акционер Henderson Рубен Арутюнян, которому до IPO принадлежало 99,95% сети, также продал 444 тыс. своих акций на 300 млн руб. и предоставил акции на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера IPO.

Первые магазины мужской одежды Henderson появились в РФ в 1998 году. Изначально бренд принадлежал польской LPP Group, но был выкуплен в 2003 году ООО «Тами и Ко», которое сейчас управляет сетью. Это юрлицо, в свою очередь, принадлежит АО «Эйч Эф Джи», чья выручка в 2022 году выросла на 30,6%, до 12,4 млрд руб., чистая прибыль — в четыре раза, до 1,8 млрд руб. Доля ритейлера на рынке мужской одежды и обуви по выручке сейчас составляет около 2%, подсчитали в Infoline.

На момент IPO капитализация Henderson составила 24,3 млрд руб. Ритейлер заместил свои акции по верхней границе ценового диапазона — 675 руб. за бумагу. Но в течение торгов первого дня после IPO максимальное снижение котировок достигало 8,6% от цены размещения. В целом первая биржевая сессия завершилась снижением на 0,75%, общий объем торгов акциями ритейлера составил 1,7 млрд руб. К закрытию торгов 2 ноября его капитализация составила 24,12 млрд руб.

755 миллиардов рублей составят продажи мужской одежды в 2023 году, по оценкам Infoline

В Henderson говорят, что в ходе IPO привлекли более 40 тыс. новых инвесторов. Но, по словам источника “Ъ” на финансовом рынке, акции ритейлера не вызвали особого интереса у институциональных инвесторов, основной спрос сформировали физлица. Это говорит о том, что физлица аккумулировали существенные запасы наличности, которую надо размещать, поясняет старший директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин считает, что для физлиц покупка акций одежного ритейлера — понятный инструмент, в частности, из-за узнаваемости бренда.

Другой собеседник “Ъ” объясняет низкий интерес институциональных инвесторов рискованностью сегмента, в котором работает Henderson.

«Во всем мире одежные сети банкротятся, так как сегмент уходит в онлайн»,— поясняет он. Так, за последнее время в Германии о своей несостоятельности объявила сеть Deerberg, в Голландии — Scotch & Soda, в Великобритании — Arcadia Group (бренды Topshop, Topman, Burton) и Debenhams.

В Infoline прогнозируют, что по итогам 2023 года в РФ рынок розничных продаж мужской одежды и обуви вырастет на 4,7%, до 755 млрд руб. По мнению старшего аналитика Газпромбанка Марата Ибрагимова, другие российские фешен-ритейлеры также могут задуматься об IPO. В сети «Стокманн» сообщили “Ъ”, что пока не планируют выходить на биржу. В Gloria Jeans не ответили на запрос. В 2021 году Melon Fashion Group (бренды Befree, Love Republic, Zarina и Sela) планировала IPO в 2023 году, но позже отказалась от этих планов. В компании отказались от комментариев.

В этом году российские компании других секторов более активно проводят публичные размещения. В октябре IT-группа «Астра» разместила 5% акций и привлекла 3,5 млрд руб. Также в 2023 году на биржу вышли центр генетики и репродуктивной медицины Genetico и «Смарттехгрупп» (бренд CarMoney). На конец 2023 года запланировано IPO сети автозапровок «Евротранс», калужского ЛВЗ «Кристалл» и Совкомбанка.

Дарья Андрианова, Виталий Гайдаев