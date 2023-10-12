Инвесторы переподписали софт

Как выяснил “Ъ”, спрос на акции группы «Астра» в рамках происходящего сейчас IPO уже в несколько раз превысил предложение. Высокий интерес к бумагам проявляют не только частные, но и институциональные инвесторы, что стало редкостью после начала военных действий на Украине. Портфельных менеджеров привлекает перспективы компании на фоне импортозамещения программного обеспечения. Однако они готовы покупать акции новых эмитентов только с существенным дисконтом к торгующимся аналогам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Как рассказали источники “Ъ” на финансовом рынке, к середине недели книга заявок в рамках IPO группы «Астра» была переподписана в 13 раз, по большей части по верхней границе ценового диапазона 300–333 руб.

Сбор заявок завершается 12 октября, цена размещения будет объявлена 13 октября. «Уже во вторник организаторы сообщали, что спрос в пять раз превысил предложение и продолжает быстро расти с каждым часом»,— говорит один из собеседников “Ъ”. По словам другого источника, на фоне высокого интереса со стороны инвесторов организаторы «сразу ориентировали на верхнюю границу ценового диапазона».

Группа «Астра» — крупный российский разработчик ОС и инфраструктурного программного обеспечения для импортозамещения продуктов Microsoft, IBM, Citrix. Группа объявила о начале сбора заявок на 10,5 млн акций (5% капитала) 5 октября. Организаторами IPO выступили «Старт Капитал», Сбербанк, Газпромбанк и Альфа-банк. Стоимость предложенного портфеля оценивается в 3,15–3,5 млрд руб., а вся компания — в 63–69,9 млрд руб.

Многократная переподписка — не редкость для российских IPO, но все такие размещения состоялись до начала военных действий на Украине. В частности, в 2010–2020 годах в ходе IPO Mail.ru, Yandex, TCS Holding, Ozon книги заявок были переподписаны в 5–20 раз, а объемы размещений составляли $1–2 млрд. Но тогда значительную часть спроса обеспечивали международные инвесторы.

В этом году российские компании уже проводили первичные размещения акций, но более скромные и рассчитанные прежде всего на частных инвесторов. Так, весной размещалась компания «Генетико» (на 179 млн руб.), а летом — «СмартТехГрупп» (978 млн руб., основной актив — МФК «Кармани», см. “Ъ” от 4 июля).

Однако в IPO «Астры», по данным “Ъ”, активно участвуют и институциональные инвесторы. «Все последние размещения не представляли для нас интереса, а в этом охотно участвуем с довольно крупной заявкой»,— рассказал портфельный менеджер крупной УК. Гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Дмитрий Тимофеев отметил, что компания выставила заявку от широкого пула клиентов.

Участники рынка рассматривают это IPO как возможность приобрести бумаги с дисконтом к публичным компаниям из IT-сектора. «Российские госкомпании до конца 2024 года обязаны перейти на российское ПО, что дает дополнительный стимул для более ускоренной покупки госкомпаниями продуктов, производимых ГК "Астра"»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. По оценке руководителя департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф Инвестиций» Кирилла Комарова, «Астра» может занять около 46% российского рынка инфраструктурного ПО к концу 2030 года (сейчас около 23%).

Но и основным риском эмитента, подчеркивает портфельный менеджер крупной УК, выглядят как раз завышенные ожидания относительно темпов роста бизнеса. Другой проблемой может стать неудовлетворенность инвесторов из-за ажиотажного спроса. «Ранее при многократной переподписке инвесторы, не получившие долю, выходили на вторичный рынок, что "взрывало" его»,— отмечает портфельный менеджер крупной УК.

По словам источника “Ъ” на финансовом рынке, пока организаторы ориентируют на распределение бумаг в равной пропорции между физлицами и институциональными инвесторами. Однако он допускает, что в конечном итоге эмитент может дать больший вес в аллокации институционалам.

До конца года участники рынка ждут новых размещений, в частности, о таких планах заявляли «Евротранс», Henderson, «Кристалл», возможно IPO Совкомбанка (см. “Ъ” от 5 октября). Из них для институциональных инвесторов, полагает Артем Аутлев, наиболее интересен Совкомбанк, как крупный частный банк с сильными финансовыми результатами.

«Решение об участии или неучастии мы принимаем на основе итоговых условий размещения, нашей оценки компании, потенциала бизнеса в соотношении с рисками»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. По словам Дмитрия Тимофеева, идеал для институциональных инвесторов — размещение с дисконтом на уровне 10–20% к аналогам.

Виталий Гайдаев