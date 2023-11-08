Британия правит золото

Российские производители золота и меди Nordgold и УГМК теперь находятся не только в SDN-листе США, но и в санкционном списке Великобритании. Также в него попала золотодобывающая Highland Gold Владислава Свиблова, которую до сих пор ограничения не затрагивали, ряд других компаний и граждан, связанных с добычей и обработкой цветных и драгоценных металлов. Однако эксперты и юристы не ждут действительно серьезных последствий, отмечая, что отрасль уже перестроилась и наладила поставки в дружественные страны, внутренний рынок также восстанавливается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских производителей золота и меди. В частности, это Nordgold (вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым). Компания уже находится под санкциями Вашингтона, а семья Мордашовых — в черных списках США и Канады. Также под британские санкции попала УГМК, уже фигурирующая в SDN-листе США.

Новыми лицами в санкционных списках стали Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов, владелец группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) Константин Струков (компании ограничения не коснулись), аффинажный завод «Красцветмет» (принадлежит Красноярскому краю).

В марте 2022 года Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) приостановила предоставление последнему, как и другим крупным российским аффинажным заводам, статуса надежного поставщика (Good Delivery). Страны G7 и ЕС в 2022 году полностью запретили импорт золота из России.

Попавшие под санкции золотодобывающие компании входят в топ-10 по добыче в РФ. Лидеры отрасли «Полюс» и «Полиметалл» (холдинговая компания для российских активов Polymetal) в мае включены в SDN-лист США.

В компаниях не комментируют влияние санкций на бизнес. До начала военных действий на Украине Великобритания была важным рынком для российского золота. Но с тех пор компании уже переориентировали поставки на ОАЭ, Китай и Турцию. Судя по публичным заявлениям топ-менеджеров отрасли, восстановились и продажи в России. «"Полюс" и российский "Полиметалл" продают золото в основном на внутреннем рынке и ничего не экспортируют ни в Великобританию, ни в США»,— говорилось в майском комментарии инвестбанка «Синара».

«Если то или иное лицо внесено в санкционные списки США, особенно когда мы говорим о SDN-листе, применение санкций со стороны Великобритании, стран ЕС и других государств, присоединившихся к ограничениям в отношении российских физических и юридических лиц, я бы назвал формальным»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Американские блокирующие санкции носят экстерриториальный характер, поясняет эксперт, поэтому запрет на предоставление финансовых услуг, инвестиций, займов, обслуживание счетов и заключение договоров и так чаще всего блокируется при прохождении процедур комплаенса в большинстве стран.

По мнению господина Жарского, решение британских властей, скорее всего, «никаких существенных последствий для компаний не повлечет». «Великобритания достаточно часто пополняет санкционные списки организациями и лицами, которые ранее были включены в перечни ЕС и США, это распространенная практика, таким образом ограничения, которые действуют де-факто, закрепляются де-юре, на уровне имеющих правовую силу актов»,— уточняет юрист.

Обязанность по соблюдению санкций зависит от конкретных обстоятельств, но «наверняка будут компании (трейдеры, банки, конечные пользователи) для которых внесение российских золотодобывающих компаний в черные списки Великобритании будет создавать проблемы», уточняет партнер практики международного торгового права, таможни, санкций, «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Владимир Ефремов. Однако и он признает, что сейчас «эффект этих мер окажется существенно меньшим в сравнении с тем, который мог бы быть, например, год назад».

Евгений Зайнуллин