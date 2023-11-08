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Коммерсантъ FM
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Британия правит золото

Страна ввела санкции против ряда российских добывающих компаний

Российские производители золота и меди Nordgold и УГМК теперь находятся не только в SDN-листе США, но и в санкционном списке Великобритании. Также в него попала золотодобывающая Highland Gold Владислава Свиблова, которую до сих пор ограничения не затрагивали, ряд других компаний и граждан, связанных с добычей и обработкой цветных и драгоценных металлов. Однако эксперты и юристы не ждут действительно серьезных последствий, отмечая, что отрасль уже перестроилась и наладила поставки в дружественные страны, внутренний рынок также восстанавливается.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Великобритания ввела санкции против ряда крупных российских производителей золота и меди. В частности, это Nordgold (вместе с Мариной Мордашовой, которой принадлежит 52% акций, и гендиректором Георгием Смирновым). Компания уже находится под санкциями Вашингтона, а семья Мордашовых — в черных списках США и Канады. Также под британские санкции попала УГМК, уже фигурирующая в SDN-листе США.

Новыми лицами в санкционных списках стали Highland Gold и ее владелец Владислав Свиблов, владелец группы компаний «Южуралзолото» (ЮГК) Константин Струков (компании ограничения не коснулись), аффинажный завод «Красцветмет» (принадлежит Красноярскому краю).

В марте 2022 года Лондонская ассоциация участников рынка драгоценных металлов (LBMA) приостановила предоставление последнему, как и другим крупным российским аффинажным заводам, статуса надежного поставщика (Good Delivery). Страны G7 и ЕС в 2022 году полностью запретили импорт золота из России.

Попавшие под санкции золотодобывающие компании входят в топ-10 по добыче в РФ. Лидеры отрасли «Полюс» и «Полиметалл» (холдинговая компания для российских активов Polymetal) в мае включены в SDN-лист США.

В компаниях не комментируют влияние санкций на бизнес. До начала военных действий на Украине Великобритания была важным рынком для российского золота. Но с тех пор компании уже переориентировали поставки на ОАЭ, Китай и Турцию. Судя по публичным заявлениям топ-менеджеров отрасли, восстановились и продажи в России. «"Полюс" и российский "Полиметалл" продают золото в основном на внутреннем рынке и ничего не экспортируют ни в Великобританию, ни в США»,— говорилось в майском комментарии инвестбанка «Синара».

«Если то или иное лицо внесено в санкционные списки США, особенно когда мы говорим о SDN-листе, применение санкций со стороны Великобритании, стран ЕС и других государств, присоединившихся к ограничениям в отношении российских физических и юридических лиц, я бы назвал формальным»,— отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Американские блокирующие санкции носят экстерриториальный характер, поясняет эксперт, поэтому запрет на предоставление финансовых услуг, инвестиций, займов, обслуживание счетов и заключение договоров и так чаще всего блокируется при прохождении процедур комплаенса в большинстве стран.

По мнению господина Жарского, решение британских властей, скорее всего, «никаких существенных последствий для компаний не повлечет». «Великобритания достаточно часто пополняет санкционные списки организациями и лицами, которые ранее были включены в перечни ЕС и США, это распространенная практика, таким образом ограничения, которые действуют де-факто, закрепляются де-юре, на уровне имеющих правовую силу актов»,— уточняет юрист.

Что сдерживает цены на золото

Обязанность по соблюдению санкций зависит от конкретных обстоятельств, но «наверняка будут компании (трейдеры, банки, конечные пользователи) для которых внесение российских золотодобывающих компаний в черные списки Великобритании будет создавать проблемы», уточняет партнер практики международного торгового права, таможни, санкций, «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Владимир Ефремов. Однако и он признает, что сейчас «эффект этих мер окажется существенно меньшим в сравнении с тем, который мог бы быть, например, год назад».

Евгений Зайнуллин

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