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Коммерсантъ FM
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Число пострадавших от отравления метадоном в Астрахани увеличилось до 21

По уточненным данным, общее количество отравившихся метадоном жителей Астрахани достигло 21, сообщила пресс-служба астраханского УМВД. По информации правоохранительных органов, владелец интернет-магазина, который продал наркотики, находится за рубежом.

«Ранее в отношении лиц, причастных к незаконной деятельности упомянутого интернет-магазина, уже возбуждено 30 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъято 1,4 кг синтетических наркотиков. Установлено, что оператор и организатор незаконного бизнеса находятся за пределами Российской Федерации»,— говорится в сообщении УМВД.

Как сообщается в пресс-релизе, допрошенные пострадавшие наркопотребители показали, что приобрели наркотические средства в нелегальном интернет-магазине через тайники-закладки в Астрахани. Сотрудники МВД по итогам оперативно-разыскных мероприятий предположили, что отравление произошло из-за подмены приобретаемого мефедрона на дешевый аналог метадоновой группы. Эти наркотики схожи по виду, но имеют различные дозировки и воздействие на организм, сообщила пресс-служба.

В период с 17 по 19 ноября в Астрахани 19 человек были госпитализированы из-за отравления метадоном. Сегодня, 21 ноября, минздрав Астраханской области сообщил, что из больницы были выписаны семь отравившихся, десять остаются в больнице. Из них в тяжелом состоянии — два человека, восемь пациентов — средней степени тяжести. Было возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотических средств (п «а», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ). 20 ноября МВД сообщило, что по этому делу в Ставропольском крае задержаны три иностранца — граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они доставлены в Астрахань, двое из них дали признательные показания.

Позднее телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщил, что в результате отравления метадоном в Астрахани погибли три человека — две 19-летние девушки и 29-летний мужчина. Следственный комитет России проводит проверку по факту их гибели.

Эрдни Кагалтынов

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