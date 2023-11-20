РЕН ТВ: три человека погибли в результате отравления метадоном в Астрахани

В результате отравления метадоном в Астрахани погибли три человека — две 19-летние девушки и 29-летний мужчина, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Тело одной из погибших обнаружили в подъезде, пишет телеканал.

Погибшие — Стенькина М., Паненкова Д., Нуриев И. Всего, как сообщал региональный минздрав, с 17 по 20 ноября с отравлением метадоном были госпитализированы 19 человек, из них 6 находятся в тяжелом состоянии. МВД сообщило, что наркотиком отравились 20 человек.

В рамках дела о незаконном сбыте наркотических средств (п «а», ч. 3 ст. 228. 1 УК РФ) в Ставропольском каре задержаны три иностранца — граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они доставлены в Астрахань, сообщили в МВД. Двое из них дали признательные показания.

Лусине Баласян