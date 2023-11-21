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Коммерсантъ FM
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СКР проверяет сообщения о гибели троих отравившихся наркотиками астраханцев

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил у астраханского регионального управления доклад о промежуточных результатах проверки информации об отравлении 20 человек «неизвестным веществом». Ранее минздрав Астраханской области сообщил о гибели троих отравившихся. Медики считают, что веществом, из-за которого умерли люди, стал метадон. По факту их гибели проводится проверка.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

19 ноября в 4 часа утра в подъезде жилого дома по улице Чкалова в Трусовском районе Астрахани было обнаружено тело местной жительницы 2004 года рождения без признаков насильственной смерти. В тот же день в городе обнаружили тела еще двух погибших — девушки 2004 года и мужчины 1994 года рождения. По информации СКР, запрещенные вещества пострадавшим продали «иностранные граждане из Средней Азии».

СКР инициировал передачу ему материалов уголовного дела о партии синтетических наркотиков, которые распространяет группа иностранных граждан (п. «а», ч. 3 ст. 228.1 УК РФ), которое расследует МВД.

Никита Маркелов, Саратов

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