Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Астрахани госпитализированы 19 человек из-за отравления метадоном

В Астрахани 19 человек были госпитализированы из-за отравления наркотическими психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило управление минздрава по Астраханской области.

«В период с 17 по 20 ноября в ГКБ №3 им. С.М.Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами»,— говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Telegram-канал «112» сообщает о 24 госпитализированных, Shot и Baza — о 20. Среди пострадавших три девушки, остальные — мужчины. Шесть человек находятся в реанимации, один человек — в коме. Самой младшей — 19 лет, самому старшему — 42 года. Предварительно, у всех в организме был обнаружен метадон.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании группы иностранцев в Ставропольском крае. Они подозреваются в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области.

Александра Горошилова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...