В Астрахани госпитализированы 19 человек из-за отравления метадоном

В Астрахани 19 человек были госпитализированы из-за отравления наркотическими психотропными препаратами. Шесть из них находятся в тяжелом состоянии, сообщило управление минздрава по Астраханской области.

«В период с 17 по 20 ноября в ГКБ №3 им. С.М.Кирова поступило 19 больных с признаками отравления наркотическими и психотропными препаратами»,— говорится в сообщении ведомства, которое цитирует «Интерфакс».

Telegram-канал «112» сообщает о 24 госпитализированных, Shot и Baza — о 20. Среди пострадавших три девушки, остальные — мужчины. Шесть человек находятся в реанимации, один человек — в коме. Самой младшей — 19 лет, самому старшему — 42 года. Предварительно, у всех в организме был обнаружен метадон.

Представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила о задержании группы иностранцев в Ставропольском крае. Они подозреваются в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области.

Александра Горошилова