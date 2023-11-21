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Коммерсантъ FM
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АвтоВАЗ теряет поставщиков

Какие сложности возникли у концерна из-за американских санкций

Зарубежные поставщики отказываются сотрудничать с АвтоВАЗом. По словам президента концерна Максима Соколова, банки как дружественных, так и недружественных стран блокируют платежи компании из-за санкций США. АвтоВАЗ попал в этот список в середине сентября наряду с «Москвичом» и «Соллерс». Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков и финансовых институтов от сотрудничества. Рискует ли автопром расстаться с иностранными партнерами? Расскажет Александр Мезенцев.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Евросоюз и США начали предупреждать зарубежных поставщиков российских компаний о вторичных санкциях еще в прошлом году. Многие предприятия с тех пор даже не раскрывают имена своих партнеров, чтобы не потерять их, подчеркивают собеседники “Ъ FM”. Однако до этого момента угроза, видимо, не казалась большинству контрагентов серьезной. Так что какой-то запас деталей у АвтоВАЗа и других заводов однозначно есть, отмечает гендиректор агентства маркетинговых и социологических исследований Vector Market Research Дмитрий Чумаков:

«Разрывы в логистических цепочках, сложности с определенными комплектующими из Азии и так далее — все это изменило подходы автопроизводителей и в целом автомобильной отрасли в работе. Производители и дилерские центры существенно увеличили количество запасных частей или расходных материалов для закупки на склад для обеспечения бесперебойной работы. Надеюсь, что предприятия, понимая возможные сложности с закупкой комплектующих в будущем, сделают какие-то запасы».

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Президент концерна Максим Соколов также заявил, что АвтоВАЗ может на 10% уменьшить производственный план на этот год. Согласно ему, завод должен был поставить на российский рынок 400 тыс. автомобилей Lada. Соколов объяснил сокращение повторным сбоем логистических и финансовых цепочек из-за санкций. Благодаря наличию деталей на складах и снижению производства у АвтоВАЗа будет время, чтобы заменить поставщиков, разорвавших сотрудничество, отмечает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков:

«Нужно наладить производство каких-то компонентов в России, часть закупать если не у одного поставщика в Китае, так у другого. В КНР их много. Другое дело, что на все это нужно время. Это самый главный фактор, поскольку заменить один блок другим — это не воткнуть телефон в розетку. На замену одного блока управления в нормальных условиях, когда все вокруг стабильно работает, нужно минимум полгода в условиях автомобильного производства».

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При этом в сентябре в санкционный список США попал не только АвтоВАЗ, но и компании «Москвич» и «Соллерс». Однако они о трудностях с поставщиками пока не заявляли. Да и вряд ли их коснутся такие проблемы, считает автоэксперт Юрий Урюков: «"Москвич" — предприятие, которое практически полностью завязано на партнерстве с Китаем и на компании JAC в частности. И какой-то негативный момент со стороны технического партнера повлияет в том числе и на производство в России.

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Другой вопрос, что "Москвич" экстренно пытается локализовать свою продукцию. Компания "Соллерс" по объему выпуска автомобилей не сравнится с АвтоВАЗом, поэтому, возможно, обращает на себя чуть меньше внимания. Кроме того, у "Соллерс" все-таки больше партнеров, опыта на автомобильном рынке и, что называется, пространства для маневров. Да, негативная ситуация может сказаться и на других автокомпаниях в России, но, думаю, риск поменьше, чем у АвтоВАЗа».

С января по октябрь этого года АвтоВАЗ выпустил почти 300 тыс. автомобилей. По итогам ноября продажи концерна прогнозируются на уровне 37,5 тыс. машин. Это более чем на 8% меньше показателей октября, когда компания продала рекордное за последние 10 лет количество авто — почти 41 тыс.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

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