Глава «АвтоВАЗа» заявил об отказе иностранных банков от сотрудничества

Введение санкций США в отношении «АвтоВАЗа» в сентябре привело к блокировке платежей компании иностранными банки как дружественных, так и недружественных стран. Об этом заявил президент концерна Максим Соколов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Соколов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Максим Соколов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Последствием этого стали новые массовые отказы зарубежных поставщиков, субпоставщиков, финансовых институтов, банков от сотрудничества с нашим автопромом. Так, иностранные банки просто блокируют как наши исходящие платежи, так и в сторону "АвтоВАЗа", если говорить об экспортной продукции»,— сказал господин Соколов на парламентских слушаниях в Совете федерации (цитата по «Интерфаксу»).

На форуме «Транспорт России» 17 ноября Максим Соколов заявил, что «АвтоВАЗ» может на 10% сократить производственный план на 2023 год, который составляет 400 тыс. автомобилей Lada. Он объяснил сокращение повторным сбоем логистических и финансовых цепочек из-за санкций.

С начала 2023 года по октябрь «АвтоВАЗ» выпустил 293 тыс. автомобилей. По итогам ноября продажи концерна прогнозируются на уровне 37,5 тыс. автомобилей. Это на 8,3% меньше показателей октября. В прошлом месяце компания продала рекордное за последние десять лет количество машин — более 40,9 тыс.

Подробнее о ситуации на авторынке — в материале «Автокредитование возвращается в пандемию».

Лусине Баласян