Из Vesta баллы выпадали

Правительство впервые оценило уровень локализации модели Lada Vesta, производство которой АвтоВАЗ перезапустил весной. Модель набрала меньше баллов, чем до кризиса: АвтоВАЗ смог за год найти многие комплектующие в РФ и увеличил число операций по двигателю, но потерял на электронике. В АвтоВАЗе уверяют, что электронные компоненты тоже российские, но в концерне пока не получили подтверждения от Минпромторга. Формально уровень локализации Vesta значительно вырос за счет баллов за НИОКР, которые отражают не только рост инвестиций, но и падение выручки автоконцерна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Lada Vesta, производство которой перезапущено весной после годового перерыва, снизила уровень локализации, следует из заключения по 719-му постановлению, полученному АвтоВАЗом в октябре. Так, модель в версии седан с механической коробкой передач набрала 3,2 тыс. баллов за выполняемые операции, на 135 баллов меньше, чем до начала кризиса. Версия универсал потеряла 115 баллов, набрав те же 3,2 тыс. Vesta с автоматической трансмиссией (GFK/GFL 440) потеряла 650–655 баллов, набрав 1,9 тыс. баллов. Две последние пока не выпускаются.

Баллы обнулились по компонентам электроники (блоки управления комбинацией приборов, кузовной электроникой ABS и ESP), а также за блок ЭРА-ГЛОНАСС. Кроме того, АвтоВАЗ потерял 75 баллов за блок управления двигателем (ЭБУ) (как писал “Ъ”, это произошло из-за роста стоимости иностранных комплектующих). Сейчас Минпромторг обсуждает изменения системы подсчета баллов за ЭБУ (см. “Ъ” от 9 октября).

В то же время автоконцерн смог локализовать некоторые новые операции и нарастить баллы по ряду уже выполняемых (например, по двигателю теперь включена обработка поршней). Среди новых локальных элементов — компоненты системы управления двигателем и интерьера, наружные зеркала, уплотнители, стекла, низковольтные жгуты проводов, приборы освещения, шины, амортизаторы, ADAS, рулевая система и др. Однако эти операции в итоге дают меньший объем баллов, чем потерянные компоненты.

Версию Vesta с автоматической коробкой передач — вариатором — АвтоВАЗ пока не производит. До весны 2022 года на Vesta GFK/GFL 440 устанавливался вариатор Jatco и бензиновый двигатель HR16 объемом 1,6 л и мощностью 113 л. с. разработки альянса Renault-Nissan. В сентябре паблик «Нетипичный АвтоВАЗ» сообщал, что выпуск универсалов Lada Vesta может возобновиться в ноябре.

Глава автоконцерна Максим Соколов летом говорил о планах возвращения версии с вариатором до конца 2023 года, уточняя, что речь идет о вариаторе «китайского производства». Версия с вариатором не получила никаких баллов локализации за двигатель — вероятно, в ней не будет использоваться ни один из имеющихся двигателей.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что в номере версии заложены выходные параметры: при их сохранении с новыми двигателем и коробкой версия может остаться той же. «Русский автомобиль» писал, что Vesta будет оснащаться вариатором WLY, который называют схожим с Jatco. В АвтоВАЗе не уточнили “Ъ”, может ли идти речь о сохранении нумерации версии, несмотря на замену двигателя и вариатора.

В остальном заключение на модель Vesta касается именно выпускаемой или планируемой к выпуску версий. Так, в нем нет остальных «докризисных» версий, но появилась Vesta GFL/GFK 210 — с механической коробкой передач, двигателем 1,6 л и мощностью 90 л. с., которая выпускается с этой весны. Она набирает 3,2 тыс. баллов, причем локализация этого двигателя чуть выше, чем у GFK/GFL 110 с двигателем 1,6 л и мощностью 106 л. с.

На бумаге АвтоВАЗ даже нарастил общий уровень локализации за счет баллов за НИОКР. Так, если в конце 2021 года за НИОКР по Vesta концерн получал 635 баллов, то сейчас — 1,9 тыс. баллов. НИОКР оценивается из расчета 400 баллов за каждый процент потраченной на это выручки компании. Источники “Ъ” отмечают, что существенный объем баллов за НИОКР сейчас связан не только с реальными разработками, но и со снижением выручки автоконцернов в 2022 году из-за падения продаж и выпуска.

В итоге полученные баллы локализации позволяют АвтоВАЗу, как и прежде, претендовать на 100% компенсации утильсбора по Lada Vesta — планка на 2023–2024 годы составляет 2,6 тыс. Однако без НИОКР будущая Vesta с вариатором (GFK/GFL 440) начала бы терять эти компенсации, поскольку набирает лишь 1,9 тыс. баллов.

В АвтоВАЗе обратили внимание “Ъ”, что даже сейчас полученные баллы «превышают необходимые показатели как по 719-му постановлению, так и по правилам утильсбора». Детали, которые теперь не включены в список локализованных, по словам представителя компании, на самом деле российские: «На момент подготовки документов для отчета мы не успели получить подтверждающие отчетные документы от поставщиков этих компонентов. Обновление этих документов происходит несколько раз в год, и в следующей итерации эти операции уже будут подсчитаны и задокументированы».

Баллы за НИОКР сейчас составляют существенную часть в общем уровне локализации у большинства моделей. Заметнее всего это по автозаводу «Москвич». Так, модели «Москвич 3» и «Москвич 3e», согласно заключению от 2022 года, набирали 1,1 тыс. баллов. Из этого объема лишь 40 баллов приходится на реальную локализацию (блок ЭРА-ГЛОНАСС), остальное — НИОКР. До начала кризиса модели иностранных автоконцернов набирали примерно такой же объем баллов локализации — например, около 1 тыс. баллов было у Toyota Camry и VW Tiguan за сварку, окраску и другие операции. Сейчас «Москвич», как сообщала компания, начал варить кузова (за это дают 400 баллов), но новое заключение о локализации пока не появилось. Сергей Удалов замечает, что НИОКР — это в том числе испытания и проверки соответствия при локализации новых компонентов, и если эта работа реально выполняется, то НИОКР напрямую конвертируется в локализацию.

Ольга Никитина