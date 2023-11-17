«АвтоВАЗ» ожидает сокращение планового производства на 10% по итогам года

Концерн «АвтоВАЗ» может на 10% сократить производственный план на этот год, который составляет 400 тыс. автомобилей Lada. По словам президента компании Максима Соколова, из-за санкций у «АвтоВАЗа» в этом году «повторно был сбой логистических и финансовых цепочек».

«Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью»,— сообщил Максим Соколов на форуме «Транспорт России» (цитата по «Прайму»).

«Это будет чуть меньше, коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек»,— заявил Максим Соколов, говоря о корректировке плана на год.

По его словам, с начала года и по октябрь «АвтоВАЗ» уже выпустил 293 тыс. автомобилей. По итогам ноября продажи концерна прогнозируются на уровне 37,5 тыс. автомобилей, что на 8,3% меньше, чем в октябре, когда компания продала рекордное за последние десять лет количество машин — 40,9 тыс.

Максим Соколов также добавил, что, несмотря на санкции, компания в этом году ожидает положительных финансовых результатов. В январе он говорил (компания не публикует отчетность), что чистая прибыль «АвтоВАЗа» по МСФО за 2022 год составила 1,6 млрд руб.

Подробнее о ситуации на рынке авто — в материале «Автокредитование возвращается в пандемию».

Анастасия Ларина