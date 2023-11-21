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Коммерсантъ FM
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На Сахалине военного осудили почти на три года колонии за отказ ехать на СВО

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам и десяти месяцам тюремного заключения военнослужащего армии РФ за отказ отправиться в зону проведения военной операции на Украине.

Отбывать назначенное ему наказание военный будет в исправительной колонии общего режима. Суд признал его виновным в нарушении ч. 2.1 ст. 332 УК РФ («Неисполнение приказа»).

«Установлено, что подсудимый 25 июля 2023 гожа на территории воинской части, дислоцированной в Сахалинской области, с целью избежать исполнения специальных обязанностей военной службы в зоне проведения специальной военной операции, опасаясь за свою жизнь, отказался выполнить отданный ему ранее в установленном порядке приказ командира воинской части об убытии 27 июля в зону проведения СВО для участия в боевых действиях и в этот день отправки военнослужащих на службу не явился»,— говорится в сообщении пресс-службы судебной инстанции.

В качестве отягчающих обстоятельств суд при вынесении приговора учел тот факт, что преступление было совершено военным в период объявленной в России по решению президента Владимира Путина мобилизации. Также суд посчитал, что своими действиями осужденный подталкивал к отказу от участия в СВО своих сослуживцев, которые ранее готовы были отправиться в зону боевых действий.

Александр Кислов

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