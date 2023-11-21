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Коммерсантъ FM
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Зеленский: Россия планирует устроить на Украине «Майдан-3» до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы планируют до конца 2023 года реализовать операцию «Майдан-3», направленную на свержение действующей на Украине власти. Впервые о том, что Россия планирует сместить его с должности, Владимир Зеленский заявил на прошлой неделе, однако конкретных сроков не называл.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Владимир Зеленский

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

В интервью британскому изданию The Sun Владимир Зеленский рассказал, что, по данным украинской разведки, детали «Майдана-3» подвержены изменению и необязательно, что конечной целью является его физическое устранение. «Она (операция.— "Ъ") направлена на смену президента. Это пока. Возможно, речь не идет об убийстве. Я имею в виду, что планы меняются. Но они будут использовать любые инструменты, которые у них есть»,— отметил украинский президент.

14 ноября Online.ua со ссылкой на источники в секторе безопасности и обороны Украины сообщило, что 1 ноября российские спецслужбы начали масштабную информационную атаку на страну под названием «Майдан-3». Издание утверждало, что сроки проведения операции ноябрь—декабрь 2023 года. Владимир Зеленский впервые заявил о подготовке «Майдана-3» 17 ноября. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя слова президента Украины, пошутил, что «план раскрыт» и его придется «скорректировать».

О том, что происходит после ввода войск России на территорию Украины, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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