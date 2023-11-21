США ввели санкции против двух военных из РФ за «нарушения прав человека» на СВО

Госдепартамент ввел визовые санкции против российских военнослужащих полковника Азатбека Омурбекова и ефрейтора Даниила Фролкина. Поводом стали совершенные ими, по версии американских властей, «нарушения прав человека» в ходе спецоперации на Украине.

«Омурбеков, Фролкин и их ближайшие родственники лишены права на въезд в США»,— говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена (цитата по CNN).

По версии Госдепа США, Азатбек Омурбеков и Даниил Фролкин причастны к «внесудебным расправам» в украинском селе Андреевка. Кроме того, американское внешнеполитическое ведомство считает Азатбека Омурбекова причастным к убийству мирных жителей в украинском городе Буча.

2 апреля 2022 года были опубликованы фото и видео из Ирпеня и Бучи, снятые украинскими и западными журналистами, на них были изображены десятки тел погибших мирных жителей. В расправе над ними Киев обвинил российских военных. В Минобороны РФ кадры из города назвали провокацией и заявили, что российские военные вышли из Бучи 30 марта. Позднее президент России Владимир Путин на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что России известны исполнители провокации в Буче.

Подробнее о том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов