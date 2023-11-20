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Коммерсантъ FM
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IltaLehti: финские власти намерены полностью закрыть границу с Россией

Правительство Финляндии планирует в ближайшее время закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией. Об этом сообщает финское издание IltaLehti со ссылкой на источники в МИД и МВД страны.

По информации издания, решение о закрытии КПП на восточной границе правительство страны примет в понедельник, 20 ноября. Пункты пропуска в таком случае будут закрыты 22 ноября.

Полностью закрыть сухопутную границу с Россией власти Финляндии, как пишет IltaLehti, решили из-за мигрантов, которые начали прибывать к работающим переходам после закрытия четырех КПП на юго-востоке. Большинство просителей убежища — выходцы из стран Африки и Ближнего Востока, сообщали в МВД страны.

В пограничной службе Финляндии накануне сообщили, что поток беженцев резко увеличился — 415 человек за половину ноября по сравнению с 32 за весь октябрь и 13 за сентябрь. В ведомстве добавили, что незаконному въезду мигрантов в страну способствовали «власти иностранного государства». Путем закрытия границы, как уточняет IltaLehti, власти Финляндии «прекратят использование живого оружия».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков на пресс-колле сказал, что Россия «вряд ли сможет повлиять» на решение Финляндии. Он добавил, что на смену «прагматичных отношений» пришла «русофобская позиция».

16 ноября финские власти приняли решение с 18 ноября закрыть четыре КПП на границе с Россией. 18 ноября был закрыт пятый пропускной пункт «Вартиус». Накануне к границе прибыли финские военные, которые начали возводить дополнительные защитные ограждения.

Подробнее — в тексте «Ъ FM» «Пограничное состояние».

Петр Бузлаев

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