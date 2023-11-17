MTV3: МВД Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии в качестве резервной меры готовит законодательную инициативу о закрытии границы с Россией, сообщил финский телеканал MTV3 со ссылкой на источники в правительстве. С 18 ноября Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией.

По данным MTV3, МВД допустило полное закрытие границ с Россией, если увеличится число или маршрут лиц, подающих запросы на политическое убежище. Как сообщили источники, пока такой необходимости нет.

Правительство Финляндии решило закрыть КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» на границе с Россией с 18 ноября нынешнего года до 18 февраля 2024-го. Решение объяснили ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории России. Теперь беженцы смогут подать заявление только на северных погранпунктах «Вартиус», «Салла», «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи».

Финляндия в рамках европейских санкций ограничила въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. В ноябре погранслужба Финляндии ограничила въезд в страну с территории России на велосипедах.

Лусине Баласян