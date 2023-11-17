Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

MTV3: МВД Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией

Министерство внутренних дел Финляндии в качестве резервной меры готовит законодательную инициативу о закрытии границы с Россией, сообщил финский телеканал MTV3 со ссылкой на источники в правительстве. С 18 ноября Финляндия закрывает четыре КПП на границе с Россией.

По данным MTV3, МВД допустило полное закрытие границ с Россией, если увеличится число или маршрут лиц, подающих запросы на политическое убежище. Как сообщили источники, пока такой необходимости нет.

Правительство Финляндии решило закрыть КПП «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Ниирала» на границе с Россией с 18 ноября нынешнего года до 18 февраля 2024-го. Решение объяснили ростом числа нелегальных мигрантов, прибывающих с территории России. Теперь беженцы смогут подать заявление только на северных погранпунктах «Вартиус», «Салла», «Куусамо» и «Рая-Йоосеппи».

Граница Финляндии: какие КПП закроют, какие пока будут открыты. Карта

Читать далее

Финляндия в рамках европейских санкций ограничила въезд на территорию страны на автомобилях с российскими номерами. В ноябре погранслужба Финляндии ограничила въезд в страну с территории России на велосипедах.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...