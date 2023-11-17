Финский финт заразителен

Попасть из РФ в страны ЕС стало еще сложнее: по решению финских властей в ночь на субботу закрылись четыре из девяти КПП на границе с Россией. Заявленная причина — увеличившийся поток беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, которые пытались с российской территории попасть на финскую. Не исключено и полное закрытие границы. Последовать примеру Хельсинки также могут власти Эстонии, Литвы и Норвегии. В руководстве ЕС говорят о недопустимости «использования Россией мигрантов в качестве инструмента» давления на Запад. В МИД РФ называют подобные претензии «абсолютно беспочвенными», а решения — «приводящими к появлению новых разделительных линий в Европе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Финляндии всерьез обеспокоены наплывом нелегалов с российской стороны границы (на фото: мигранты, задержанные финскими пограничниками на КПП Нуйямаа)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AP Власти Финляндии всерьез обеспокоены наплывом нелегалов с российской стороны границы (на фото: мигранты, задержанные финскими пограничниками на КПП Нуйямаа)

Фото: Vesa Moilanen / Lehtikuva / AP

Четыре из девяти

В ночь на 18 ноября прекратились все грузовые и пассажирские перевозки на четырех финских пропускных пунктах, ближайших к Санкт-Петербургу,— Ваалимаа (с российской стороны — Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Решение действительно до 18 февраля 2024 года, но не исключено, что будет продлено. Открытыми остаются переходы на севере Финляндии (в районах, граничащих с Карелией и Мурманской областью) — Вартиус (Люття), Куусамо (Суоперя), Райя-Йоосеппи (Лотта) и Салла (со стороны РФ — аналогичное название).

В пятницу днем автобусные перевозчики, в частности Lux Express и Ecolines, совершили последние рейсы из Санкт-Петербурга в Финляндию и в обратном направлении. Впрочем, сразу после того, как стало известно о скором закрытии контрольно-пропускных пунктов (КПП), некоторые компании, занятые в сфере перевозок, стали прорабатывать альтернативные варианты. В частности, в чатах о поездках в Финляндию рекламировали такой маршрут: из Санкт-Петербурга в Таллин на автобусе, а дальше до Хельсинки на пароме. Остались и рейсы по маршруту Хельсинки—Петрозаводск—Хельсинки, проходящие через действующий КПП Вартиус.

Согласно данным погранслужбы ФСБ, за январь—сентябрь этого года россияне совершили 507,9 тыс. поездок в Финляндию. Это на 30,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе поясняет, что наземные погранпереходы оставались наиболее доступным способом попасть в Евросоюз, но подходил он немногим — людям, которые могли доказать транзит через Финляндию, держателям двух паспортов или обладателям видов на жительство.

Границу с Финляндией, по подсчетам госпожи Ломидзе, могли пересекать несколько сотен туристов в день, а большинство поездок все же осуществлялись с частными, нетуристическими целями. В основном же россияне, по данным АТОР, сейчас попадают в ЕС на стыковочных рейсах — через Турцию, ОАЭ, другие страны Ближнего Востока или постсоветского пространства.

Как сообщали финские СМИ, активно пользовались ныне закрытыми погранпереходами и граждане республики. Многие, например, регулярно ездили в РФ за бензином, цены на который заметно ниже, чем в Финляндии.

На финском сайте Adressit.com была опубликована петиция против закрытия четырех КПП. Подписавшиеся люди с финскими и русскими фамилиями (по состоянию на вечер пятницы — около 7 тыс. человек) в основном упоминали, что им теперь будет гораздо сложнее видеться с родными, живущими по другую сторону границы.

С точки зрения торговли теперь тоже все станет заметно сложнее. По подсчетам «РИА Новости» на основании данных финской статистической службы, в среднем за месяц в этом году республика экспортировала в РФ товаров на €83,98 млн — это в основном фармацевтическая продукция, пищевые продукты, корма для животных. Импорт в среднем за месяц составил €89,5 млн (по большей части, как сообщает «РИА Новости», минеральное топливо, а также неорганические и органические химические продукты).

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Как рассказало в пятницу Продовольственное агентство Финляндии, полностью прекратится ввоз животных, продуктов питания и продуктов животного происхождения, а также импорт и транзит растений и продуктов растительного происхождения. Дело в том, что единственная станция контроля таких товаров расположена на КПП Ваалимаа, а он теперь закрыт. Впрочем, полностью торговля все-таки не остановится: как заверил руководитель отдела статистики финской таможни Олли-Пекка Пенттиля, грузовые поезда продолжат ходить через железнодорожный пункт пропуска Вайниккала.

Защищаясь от нелегалов

Власти Финляндии подробно рассказали о мотивах своего решения о закрытии погранпунктов. По их словам, дело в наплыве просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки, в частности Сирии, Ирака, Йемена, Сомали. Отмечалось, что раньше российские пограничники не пускали в нейтральную зону тех, у кого не было необходимых документов, и в день на финскую границу приходил максимум один беженец. Но с недавних пор счет пошел на десятки человек в день. Отныне их будут принимать только на двух КПП — Салла и Вартиус.

В Хельсинки дают понять: наплыв беженцев — это либо следствие помощи нелегалам со стороны властей России, либо результат деятельности организованной преступности, которая занимается транспортировкой людей до границы.

На этом фоне власти Финляндии запустили в соцсетях кампанию об информировании мигрантов на их языках о том, что погранпереходы закрыты, въехать в Финляндию без необходимых документов нельзя, а предложениям «контрабандистов и посредников» верить не следует.

В пятницу днем в крупном Telegram-чате «Граница Россия—Финляндия» очевидцы рассказывали: на российской стороне на нескольких КПП действительно собрались группы беженцев (в частности, сомалийцев) с велосипедами, при этом на нейтральную зону их не пускали. Кроме того, отмечалось, что за несколько часов до закрытия погранпереходов перед финской границей скапливались десятки машин.

Пограничники Финляндии, как передавали очевидцы, тем временем устанавливали дополнительные заграждения. А в интервью финским СМИ представители погранслужбы давали понять, что подготовились и к силовым сценариям — на тот случай, если бы беженцы решили штурмовать закрытую границу. Как сообщила в пятницу газета Helsingin Sanomat, готовность в случае необходимости подключиться к охране финских рубежей выразило и европейское агентство пограничной и береговой охраны Frontex.

При этом, как стало известно в пятницу, Министерство внутренних дел Финляндии готовит законопроект о полном закрытии границы с Россией.

Об этом сообщил финский телеканал MTV3 со ссылкой на информированные источники. По их словам, такой сценарий прорабатывается на случай, если «маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится».

На всех рубежах

Тем временем усилили погранконтроль (или готовы сделать это) и еще в ряде стран. Так, в ночь на пятницу эстонские пограничники выставили «зубы дракона» — противотанковые заграждения — на нарвском мосту Дружбы. Как заявил изданию Postimees начальник погранпункта в Нарве Марек Лийва, эти бетонные блоки были подготовлены «на случай, если правительство Эстонии решит по примеру Финляндии ограничить въезд в страну из России, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов».

Ранее глава эстонского департамента полиции и пограничной охраны Эгерт Беличев в интервью порталу ERR заявил, что поток нелегалов уже увеличился: «Утром (16 ноября.— “Ъ”) через Нарвский погранпункт пытались попасть в Эстонию без законных оснований восемь граждан Сомали, затем то же самое пытались сделать семь граждан Сирии, а позже еще четверо сомалийцев. Всех их отправили обратно в Россию». «Закрытие финских погранпунктов может привести к тому, что людей, стремящихся пересечь границу с Евросоюзом, будут доставлять в Эстонию»,— добавил он. О возможности «частичного или полного закрытия» КПП сказал также начальник отдела погранслужбы департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар.

Еще в одной граничащей с Россией стране — Литве — также не исключают негативного развития событий.

«Вопрос актуальный, мы живем рядом с недружественными государствами (имеются в виду РФ и Белоруссия.— “Ъ”), и эта граница действительно очень длинная… Мы, конечно, продолжим рассматривать вопрос о том, насколько экономически рационально сокращать пункты пересечения границы, чтобы, с одной стороны, не пострадала наша экономика, а с другой — была обеспечена безопасность нашей страны»,— сказал в четверг президент Литвы Гитанас Науседа. Ранее бюджетно-финансовый комитет Сейма республики предложил правительству рассмотреть возможность закрытия погранпереходов с Белоруссией или Россией — правда, не по причине нелегалов, а ради борьбы с контрабандой.

Следят за ситуацией и в Норвегии. На возможность закрытия границы с РФ — если такая необходимость возникнет — намекнула в интервью телеканалу NRK министр юстиции Эмили Энгер Мель. При этом она добавила: «На данный момент мы не сталкиваемся с каким-либо ненормальным трафиком в Стурскуге (там расположен единственный регулярный автомобильный пункт пропуска на российско-норвежской границе.— “Ъ”)».

Обсуждение темы уже вышло на общеевропейский уровень.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг написала в сети X (ранее Twitter), что «использование Россией мигрантов в качестве инструмента постыдно».

И поблагодарила финскую погранслужбу за «защиту европейских границ».

Тем временем власти РФ называют «абсолютно беспочвенными» утверждения о том, что Москва намеренно провоцирует ситуацию с беженцами. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пообещав Финляндии ответные меры, которые будут разработаны «в межведомственном формате». «Это появление новых разделительных линий в Европе, которые не решают вопросы, а только ставят новые вопросы, причем проблемные»,— добавила она. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу заявил: «Можно только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас всегда были отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии, у нас не было повода для какой-то конфронтации. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка».

Павел Тарасенко, Александра Мерцалова