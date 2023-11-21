Наблюдатели просят копий

В Общественной палате в понедельник обсудили меры по совершенствованию наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Предложения подготовили технические эксперты, наблюдавшие за ДЭГ на выборах 2023 года. По их мнению, процедура назначения наблюдателей, работающих удаленно (через портал ДЭГ), может быть упрощена, а объем публикуемой там статистики о ходе голосования — существенно расширен. Не помешало бы также предусмотреть возможность выдачи заверенной копии итогового протокола в электронном виде. В Центризбиркоме (ЦИК) готовы обсуждать новые идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Лопатин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Антон Лопатин

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Члены технической рабочей группы при Координационном совете ОП РФ по общественному контролю за голосованием обсудили на круглом столе 20 ноября меры по совершенствованию наблюдения за ДЭГ. Это уже не первый такой опыт: перед выборами-2023 эксперты направили в ЦИК около 70 предложений, и «абсолютное большинство к началу тестирования ПТК ДЭГ уже были реализованы в системе», напомнил член ЦИКа Антон Лопатин. По его словам, в канун старта президентской кампании обеспечение абсолютного доверия к ДЭГ — одна из приоритетных для ЦИКа задач, поэтому наблюдателям следует как можно более оперативно передать комиссии свои предложения для экспертизы.

На этот раз в списке предлагаемых улучшений всего 16 пунктов, рассказал сопредседатель Координационного совета и глава территориального избиркома (ТИК) ДЭГ на выборах-2023 Олег Артамонов. Среди них, в частности, идея разделить статусы и процедуры назначения наблюдателей, работающих удаленно (через портал ДЭГ), и тех, кто присутствует непосредственно в помещении ТИК ДЭГ. Сейчас, напомнил господин Артамонов, у них у всех общий статус и процедура назначения. Потенциально может быть назначено до 16 тыс. наблюдателей, хотя в помещении ТИК вряд ли поместится больше пятерых. «У меня как у человека, работавшего в ТИК ДЭГ, наибольшее опасение вызывает возможность очной явки 16 тыс. человек для работы в помещении,— признался Олег Артамонов.— Для коллег логика, возможно, в простоте назначения наблюдателей через портал госуслуг, что радикально облегчает всю работу для субъектов наблюдения».

Также, по мнению экспертов, следует уточнить, в какой форме наблюдатель может получить заверенную копию итогового протокола. Проблема в том, что в ТИК ДЭГ наблюдатель не получал на руки никакого юридически значимого документа, который позволил бы ему обратиться в суд или в другой госорган, объяснил наблюдатель от «Справедливой России — За правду» Петр Лосев, тогда как наблюдатели на участках такой документ получают: «Тут примерно то же самое: поскольку у нас протокол цифровой, мы хотим его просто получать в каком-то виде. И некий сопроводительный документ, что это не "филькина грамота"».

«Вас действительно беспокоит, как подавать документы в суд? Вы где работаете, в какой организации?» — заинтересовался Антон Лопатин. «Здесь нет противоречий, просто нужно внести ясность»,— пришел на помощь коллеге по цеху Олег Артамонов. По закону, напомнил он, наблюдатель имеет право получить копию протокола, но распечатка итогового протокола ДЭГ технически невозможна: это несколько тысяч листов, и такое требование может парализовать работу комиссии. По словам господина Артамонова, вопрос уже обсуждали с «Яблоком» и «Справедливой Россией», от которых поступал подобный запрос, и партийцы считают, что вполне достаточно протокола, изготовленного на однократно записываемом носителе, например CD-диске. Но, возможно, потребуется какой-то сопроводительный документ.

Впрочем, господин Лопатин не видит препятствий для выдачи наблюдателям ТИК ДЭГ в случае необходимости и бумажной копии протоколов. «Печать есть, все есть. Оформляйте и отдавайте, мы не против»,— заверил он. Что касается статуса наблюдателей «на удаленке», то нужно проработать с Минцифры и «Ростелекомом» вопрос о возможности открытия для них личного кабинета на «Госуслугах» — по крайней мере тем, кто прошел верификацию и соответствует всем требованиям закона, уточнил член ЦИКа.

Также эксперты предлагают регламентировать порядок обращения наблюдателей в ТИК ДЭГ (через специальную форму или по электронной почте) и уточнить возможные интерпретации формы электронного бюллетеня с учетом его технических особенностей — например, в каких случаях его следует считать недействительным. Кроме того, они считают важным предусмотреть возможность проверки корректности бюллетеня самим избирателем и расширение возможностей технического мониторинга состояния ПТК ДЭГ. Наблюдатели и эксперты отметили также большое количество запросов на предмет детализации данных о ходе голосования, публикуемых на портале ДЭГ. До конца недели предложения сведут в единый документ, который будет направлен в ЦИК, пообещал Олег Артамонов.

Анастасия Корня