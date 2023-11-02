В условиях, приближенных к выборным

С 1 ноября все желающие могут принять участие в испытании новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0: Центризбирком в среду открыл прием заявлений россиян для участия в дистанционном электронном голосовании в ходе общероссийской тренировки. Подать заявление можно будет до 13 ноября через портал «Госуслуги» или сайт vybory.gov.ru. Цель тестового онлайн-голосования — испытание нагрузки на программно-техническом комплексе центра обработки данных Центризбиркома в преддверии выборов президента РФ, которые состоятся в марте 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Члены ЦИКа Антон Лопатин и Борис Эбзеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Члены ЦИКа Антон Лопатин и Борис Эбзеев

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как ранее сообщал “Ъ”, тренировка началась еще в октябре, а первый ее этап был посвящен обучению специалистов работе с новым программным обеспечением, разработке сценария и регламента обмена информацией. 1 ноября стартовал второй этап, который предусматривает уже подготовку и проведение условных выборов. Тренировочное голосование должно пройти с 15 по 17 ноября.

«Вчера закончился подготовительный этап, мы получили подтверждение всех без исключения избирательных комиссий о готовности,— рассказал “Ъ” член Центризбиркома Антон Лопатин.— Была проведена учеба, переданы методические рекомендации по тому, каким образом будет проходить тренировка, в том числе контрольные примеры. Грубо говоря, это некая созданная специально для тренировки кампания, которую избирательные комиссии будут организовывать».

При этом ноябрьская кампания будет сугубо технической: кандидатам даже не стали давать имена, обозначив их как условные «кандидат 1» и «кандидат 2», сообщил господин Лопатин. Итоги голосования подводить не планируется: результатом тренировки будет готовность системы к работе. Пользователи Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» 2.0 — системные администраторы, начальники информационных центров и члены избирательных комиссий — смогут оценить доступность интерфейса и работу узлов всей системы. В тренировке будут задействованы программно-технический комплекс дистанционного электронного голосования (ДЭГ), единая система идентификации и аутентификации (портал «Госуслуги»), механизм «Мобильный избиратель» и другие подсистемы. В тестировании ДЭГ примут участие все субъекты РФ, притом что применение этой технологии непосредственно на президентских выборах планируется только для тех, кто уже имел подобный опыт на выборах разного уровня (по данным Центризбиркома, речь идет о 30 регионах).

В тренировке, по крайней мере в ее публичной части, смогут принять участие и наблюдатели, говорит председатель территориальной избирательной комиссии (ТИК) ДЭГ на выборах в сентябре 2023 года Олег Артамонов. Но для них сейчас мало интересного, предупреждает он: в доступной для них части ничего нового пока нет, ни процессы, ни инструменты ничем не будут отличаться от применявшихся на сентябрьских выборах. Поэтому в первую очередь это внутренняя тренировка Центризбиркома РФ по налаживанию и проверке взаимодействия между всеми системами и людьми, поясняет господин Артамонов. В ней проверяется работа организационной и технической структуры всего комплекса «избирательных технологий»: не возникает ли непонимания у участников процесса, нет ли каких-то неочевидных или неоднозначно описанных процедур или обязанностей, наконец, попросту технических нестыковок между разными системами. Результатом таких тестирований обычно становится список замечаний и предложений по доработке системы, но выявление каких-либо критических проблем крайне маловероятно, считает председатель ТИК ДЭГ: скорее речь пойдет о мелких шероховатостях, которые желательно сгладить к началу эксплуатации платформы на реальных выборах.

Напомним, действующая ГАС «Выборы» эксплуатируется с 2012 года и имеет высокую степень изношенности. Кроме того, после начала специальной военной операции на Украине поставки оборудования в Россию приостановили несколько зарубежных IT-компаний, в том числе Microsoft и Oracle, продукция которых используется сейчас для поддержания ГАС «Выборы». В 2020 году Центризбирком приступил к созданию цифровой платформы, которая станет новой версией ГАС «Выборы». Как ранее сообщал “Ъ” заместитель главы Минцифры Олег Качанов (с октября 2020 года — главный конструктор ГАС «Выборы»), полноценное обновление системы должно завершиться к 2024 году, и создается она преимущественно на российских разработках. Идущая сейчас тренировка, по сути, первое полномасштабное испытание обновленной системы, хотя отдельные ее элементы уже применялись на выборах.

Анастасия Корня