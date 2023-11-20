НПЗ приспосабливаются к обстоятельствам

Российские нефтезаводы могут начать ремонтировать неоригинальными запчастями. Минэнерго вместе с Минпромторгом и нефтяными компаниями прорабатывают смягчение к сервисным работам на предприятиях в рамках механизма обратного инжиниринга. Речь идет о процессе изготовления копии детали по уже существующему образцу, сообщают «Известия». Такой шаг обусловлен необходимостью обеспечения нормальной деятельности НПЗ в условиях санкционного давления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Для российской нефтеперерабатывающей отрасли это вовсе не катастрофа, потенциал отечественной промышленности вполне позволяет использовать эту меру. В этом уверен эксперт по энергетике Финансового университета Станислав Митрахович:

«Приходится приспосабливаться к обстоятельствам. Российские компании на самом деле очень неплохо адаптируются к новым реалиям, где-то покупая оборудование у альтернативных поставщиков, развивая собственное производство. Все-таки у нас очень серьезная инженерная школа и технический сектор, который помогает работе добычного и перерабатывающего комплекса. Поэтому очень многие вещи мы можем делать сами.

Зачастую лучшие западные решения можно было оценить на пять баллов, а российские — на четверку. Они могут быть не идеальными, но тоже неплохо работать. И в данной ситуации это приемлемо. Если, например, российские НПЗ могут выглядеть сейчас не как самые-самые лучшие в мире, но работающие на достойном уровне и с точки зрения производства нефтепродуктов, и экологической безопасности, то, по большому счету, нас это должно устроить. А в будущем нам нужно приложить усилия для окончательного импортозамещения технологий».

Обратный инжиниринг не запрещен российским законодательством и правовыми нормами ЕАЭС. Однако он не вписывается в техрегламент Таможенного союза и правила промышленной безопасности Ростехнадора. Они предусматривают использование только оригинальных запчастей. Поэтому НПЗ, применяющие копии деталей, могут быть оштрафованы. Впрочем, регуляторы, скорее всего, смогут решить эту проблему достаточно быстро, полагает директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов:

«Сейчас во всей экономике и, в частности, в энергетике, в сегменте, связанном с производством нефтепродуктов и для внутреннего рынка, и экспорта ситуация довольно тонкая. Она требует оперативных и гибких решений. Мы же понимаем те вызовы, с которыми столкнулась переработка. Об этом мало говорится, но они есть, потому что первыми были введены именно технологические санкции.

То, что сейчас модно называть технологическим суверенитетом, не достигнуто, и в зависимости от импорта, и по ряду технических решений, и по ряду комплектующих. В сегменте переработки все это довольно заметно. Но на самом деле вопрос-то не такой уж и сверхмасштабный. Нужно просто ввести изменения в определенные регламентные документы, что, в общем-то, можно сделать. Речь не идет о вопросах налогового регулирования, они всегда болезненны для государства. Думаю, что здесь необходимые решения будут приняты довольно оперативно, и проблем не должно быть».

Как сообщили «Известия» со ссылкой на источник в нефтеперерабатывающей отрасли, представители крупных нефтяных компаний предлагали правительству изменить правила еще в 2022 году. Однако решение вопроса было отложено, чтобы лучше оценить возможные последствия с точки зрения производственной безопасности.

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Андрей Загорский