Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Санкциям подбирают новое применение

Какие новые ограничения в отношении России может ввести ЕС

Евросоюз рассматривает новые санкции против России, которые могут затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. В плане импорта речь может идти о металлах и алюминиевых изделиях, пишет Bloomberg. Также рассматриваются ограничения, которые позволят контролировать соблюдение Россией ценового потолка на нефть на уровне $60. По данным Международного энергетического агентства, средняя цена в сентябре была на уровне почти $82 за баррель. Между тем все эти меры в торговле с Москвой оцениваются примерно в €5 млрд.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Насколько чувствительными могут стать такие ограничения? Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета и автор Youtube-канала «Простые числа» Олег Комолов считает, что у ЕС осталось уже не так много рычагов давления на российскую экономику:

«Сумма санкционных ограничений в €5 млрд — это совсем немного в масштабах российской внешней торговли. Так что говорить о каком-то существенном влиянии на состояние экономики РФ не приходится.

Юрий Барсуков — о конце феномена ценового потолка на нефть

При этом, как уже неоднократно говорили европейские власти, сейчас речь идет в большей степени о предотвращении каналов обхода ограничений, о ликвидации тех пробоин, брешей, которые в санкционном заборе уже смогли понаделать российские компании, устанавливая внешнеторговые связи с партнерами из дружественных стран.

Думается, что сейчас в большей степени санкции будут идти по пути именно усиления действующих правил, чем введения новых. В основном самые болезненные ограничения уже были введены, и этот перечень почти исчерпан.

Разве что Европейский союз когда-то перейдет красную черту и введет запрет на поставку жизненно важных лекарств и медицинского оборудования. Однако это сделать не так просто в силу политического общественного резонанса, который вряд ли будет позитивно воспринят европейским обществом».

Может ли Европа оставить Россию без гвоздей

Цель 12-го пакета санкций, замечает Bloomberg, лишить Россию возможности обходить существующие ограничения через третьи страны. В связи с этим Брюссель пытается убедить компании включать в договоры пункты о запрете реэкспорта ряда товаров, чтобы бороться с параллельным импортом.

Однако пока это ограничение выглядит несерьезно, считает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семёнов: «Сложно поверить в то, что все страны, в том числе Турция, ОАЭ или Китай, возьмут под козырек и начнут докладывать обо всех контрактах с Россией.

Понятно, что само по себе такое правило возможно, но тут надо все-таки понимать, что любое требование должно иметь санкцию, то есть "если ты не делаешь так, то…". Какие они санкции могут применить к каким-то третьим государствам? То есть это уже означает какую-то гиперизоляцию Европы.

Я слабо верю в то, что Брюссель начнет портить отношения с другими странами. Поэтому эффективность этой меры мне кажется не очень высокой. Вместе с тем понятно, что кто-то на это поведется. Так, крупные компании типа Huawei уходили из РФ, опасаясь вторичных санкций США. Ведь они понимали, что их основной рынок — не в России.

Как Евросоюз оказался меж двух фронтов

Но есть множество корпораций, у которых ситуация не такая. Да и на самом деле крупные компании обычно не ввязываются в какие-то прямые поставки подсанкционных товаров в Россию, предпочитая это делать через более мелких контролируемых посредников».

Между тем Литва и Польша предлагают запретить сотрудничество с «Росатомом», закупки урана, сжиженного газа, стали и алмазов. Эстония требует введения полного торгового эмбарго в отношении России, чтобы остановить обход санкций.

Однако не все страны согласны на такой список ограничений, заметил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Если государства-члены Евросоюза не придут к консенсусу по вопросу нового пакета, то его и не будет, потому что решение Совета ЕС, точнее, поправки в существующие решения и регламенты должны приниматься консенсусно. Если кто-то против, то, соответственно, пакет не принимается.

Чем больше санкции расширяются, тем сложнее согласовывать какие-то моменты, которые принципиальны для отдельных стран.

Я уверен, что достаточно легко они согласуют лишь расширение списка заблокированных физических лиц, например, приведут его в соответствие с американскими санкциями.

Что же касается экспортных и импортных ограничений, то здесь могут быть сложности. Например, давно уже в Еврокомиссии говорят о российских алмазах. Но против запрета на них может выступить Бельгия, потому что там это целая индустрия, при этом достаточно прибыльная.

Санкции сажают на гвозди

Есть и ряд других вопросов, в частности, то, что связано с атомной промышленностью и целым рядом других отраслей. Вместе с тем вполне возможны компромиссные варианты, как это было сделано с нефтью и нефтепродуктами, когда ЕС запретил ввоз российского сырья, но сделал исключение для стран, у которых нет доступа к морю, в частности, для Венгрии.

То есть здесь тоже могут попробовать через двенадцатый пакет протащить, допустим, какие-то ограничения, но для отдельных государств оговорить исключения. В таком случае получится показать, что и санкции эскалируются, и учитываются интересы отдельных стран».

По данным СМИ, в список планируют также добавить 100 физических лиц и 40 компаний. Также в 12-й пакет могут включить товары для декора, рукоделия и строительства. В частности, Литва предлагает обсудить запрет на ввоз гвоздей, гаек, радиаторов отопления, швейных игл и спиц для вязания, пишут СМИ. Уточняется, что перечень мелочей растянулся на десятки страниц.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Яна Загоровская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...