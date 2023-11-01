Санкциям подбирают новое применение

Евросоюз рассматривает новые санкции против России, которые могут затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. В плане импорта речь может идти о металлах и алюминиевых изделиях, пишет Bloomberg. Также рассматриваются ограничения, которые позволят контролировать соблюдение Россией ценового потолка на нефть на уровне $60. По данным Международного энергетического агентства, средняя цена в сентябре была на уровне почти $82 за баррель. Между тем все эти меры в торговле с Москвой оцениваются примерно в €5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Насколько чувствительными могут стать такие ограничения? Кандидат экономических наук, доцент Финансового университета и автор Youtube-канала «Простые числа» Олег Комолов считает, что у ЕС осталось уже не так много рычагов давления на российскую экономику:

«Сумма санкционных ограничений в €5 млрд — это совсем немного в масштабах российской внешней торговли. Так что говорить о каком-то существенном влиянии на состояние экономики РФ не приходится.

При этом, как уже неоднократно говорили европейские власти, сейчас речь идет в большей степени о предотвращении каналов обхода ограничений, о ликвидации тех пробоин, брешей, которые в санкционном заборе уже смогли понаделать российские компании, устанавливая внешнеторговые связи с партнерами из дружественных стран.

Думается, что сейчас в большей степени санкции будут идти по пути именно усиления действующих правил, чем введения новых. В основном самые болезненные ограничения уже были введены, и этот перечень почти исчерпан.

Разве что Европейский союз когда-то перейдет красную черту и введет запрет на поставку жизненно важных лекарств и медицинского оборудования. Однако это сделать не так просто в силу политического общественного резонанса, который вряд ли будет позитивно воспринят европейским обществом».

Цель 12-го пакета санкций, замечает Bloomberg, лишить Россию возможности обходить существующие ограничения через третьи страны. В связи с этим Брюссель пытается убедить компании включать в договоры пункты о запрете реэкспорта ряда товаров, чтобы бороться с параллельным импортом.

Однако пока это ограничение выглядит несерьезно, считает директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семёнов: «Сложно поверить в то, что все страны, в том числе Турция, ОАЭ или Китай, возьмут под козырек и начнут докладывать обо всех контрактах с Россией.

Понятно, что само по себе такое правило возможно, но тут надо все-таки понимать, что любое требование должно иметь санкцию, то есть "если ты не делаешь так, то…". Какие они санкции могут применить к каким-то третьим государствам? То есть это уже означает какую-то гиперизоляцию Европы.

Я слабо верю в то, что Брюссель начнет портить отношения с другими странами. Поэтому эффективность этой меры мне кажется не очень высокой. Вместе с тем понятно, что кто-то на это поведется. Так, крупные компании типа Huawei уходили из РФ, опасаясь вторичных санкций США. Ведь они понимали, что их основной рынок — не в России.

Но есть множество корпораций, у которых ситуация не такая. Да и на самом деле крупные компании обычно не ввязываются в какие-то прямые поставки подсанкционных товаров в Россию, предпочитая это делать через более мелких контролируемых посредников».

Между тем Литва и Польша предлагают запретить сотрудничество с «Росатомом», закупки урана, сжиженного газа, стали и алмазов. Эстония требует введения полного торгового эмбарго в отношении России, чтобы остановить обход санкций.

Однако не все страны согласны на такой список ограничений, заметил генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев: «Если государства-члены Евросоюза не придут к консенсусу по вопросу нового пакета, то его и не будет, потому что решение Совета ЕС, точнее, поправки в существующие решения и регламенты должны приниматься консенсусно. Если кто-то против, то, соответственно, пакет не принимается.

Чем больше санкции расширяются, тем сложнее согласовывать какие-то моменты, которые принципиальны для отдельных стран.

Я уверен, что достаточно легко они согласуют лишь расширение списка заблокированных физических лиц, например, приведут его в соответствие с американскими санкциями.

Что же касается экспортных и импортных ограничений, то здесь могут быть сложности. Например, давно уже в Еврокомиссии говорят о российских алмазах. Но против запрета на них может выступить Бельгия, потому что там это целая индустрия, при этом достаточно прибыльная.

Есть и ряд других вопросов, в частности, то, что связано с атомной промышленностью и целым рядом других отраслей. Вместе с тем вполне возможны компромиссные варианты, как это было сделано с нефтью и нефтепродуктами, когда ЕС запретил ввоз российского сырья, но сделал исключение для стран, у которых нет доступа к морю, в частности, для Венгрии.

То есть здесь тоже могут попробовать через двенадцатый пакет протащить, допустим, какие-то ограничения, но для отдельных государств оговорить исключения. В таком случае получится показать, что и санкции эскалируются, и учитываются интересы отдельных стран».

По данным СМИ, в список планируют также добавить 100 физических лиц и 40 компаний. Также в 12-й пакет могут включить товары для декора, рукоделия и строительства. В частности, Литва предлагает обсудить запрет на ввоз гвоздей, гаек, радиаторов отопления, швейных игл и спиц для вязания, пишут СМИ. Уточняется, что перечень мелочей растянулся на десятки страниц.

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Яна Загоровская