Курс доллара оштрафовали

В начале недели биржевой курс доллара опустился ниже 89 руб./$, обновив пятимесячный минимум. Игре в пользу рубля способствуют подготовка экспортеров к налоговому периоду и усилившиеся риски штрафов в случае отказа от продажи валютной выручки. По оценке аналитиков, к концу месяца курс доллара может опуститься до 83–85 руб./$.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Новую неделю участники валютного рынка начали с игры на укрепление российской валюты. Уже во время утренней сессии Московской биржи курс доллара снизился почти на 50 коп., до 89,50 руб./$. С начала основной сессии снижение ускорилось, и к 12:00 курс достиг отметки 88,13 руб./$, минимума с 30 июня. По итогам дня он остановился на отметке 88,4 руб./$, потеряв за день 1,6 руб. Это стало сильнейшим снижением в 2023 году. Курс евро потерял за день 1,12 руб. и откатился к отметке 96,7 руб./€. Юань подешевел на 15 коп. и закрылся на отметке 12,318 руб./CNY.

Обновление многомесячного минимума по курсу доллара происходило при высокой активности инвесторов. Объем торгов американской валютой с поставкой «завтра» составил по итогам понедельника 131 млрд руб., что почти в полтора раза выше показателя минувшей пятницы и лучший результат за последние пять недель. Объем торгов юанем составил почти 164 млрд руб., что на треть выше результата предыдущего дня.

Уверенное укрепление рубля при высокой активности инвесторов может свидетельствовать об активизации экспортеров в рамках указа президента об обязательной продаже валютной выручки.

Кроме того, 17 ноября Госдума в третьем чтении приняла закон о жестких штрафах для тех, кто будет утаивать валюту от государства.

«В условиях обязательной продажи валютной выручки на рынок могут оказывать влияние действия крупных игроков»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев добавляет, что при этом и сами доходы экспортных компаний растут на фоне сохранения больше двух месяцев высоких цен на нефть.

Действительно, просадка цен на энергоносители, произошедшая на прошлой неделе, оказалась недолгой. По данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent на спот-рынке в понедельник достигла $83,2 за баррель, что на 2,7% выше значений закрытия пятницы и почти на 8% выше локального минимума, установленного в прошлый четверг.

Быстрому восстановлению нефтяных цен способствовали ожидания участников рынка в отношении дальнейшего уменьшения объемов добычи в рамках сделки ОПЕК+.

«Более значительное сокращение уровня добычи или продление действующих ограничений на более длительный срок способно оказать поддержку нефтяным ценам»,— полагает господин Евстифеев.

Американская валюта сдала позиции и на мировом рынке. По данным Investing.com, в понедельник индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) опускался до 103,47 пункта, на 0,5% ниже значений закрытия пятницы и минимального значения с начала осени. При этом курс евро поднялся на 0,4%, до $1,0946, максимума с середины августа.

В ближайшие дни укрепление рубля может продолжиться, чему будет способствовать приближение налогового периода.

По оценке аналитиков банка «Зенит», в ноябре объем основных налогов к уплате составит 2,75 трлн руб., что на 15% меньше показателей октября. «Экспортеры продадут меньше валюты, чем в прошлом месяце, однако ее должно хватить для сохранения инерции к восстановлению позиций рубля,— отмечает глава отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.— Кроме того, валютная структура импортных платежей, скорее всего, будет меняться в сторону увеличения доли расчетов в рублях».

Господин Локтюхов допускает, что в ближайшую неделю-полторы курс доллара может вернуться на уровень 83–85 руб./$. Однако Наталья Ващелюк полагает, что при приближении курса к 85 руб./$ инвесторы начнут активно покупать доллар, так что «преодолеть отметку будет довольно сложно».

Виталий Гайдаев