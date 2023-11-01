Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что клоп, что по лбу

Как Владимир Путин не стал никого убаюкивать на ночь

1 ноября президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором рассказал страшную сказку на ночь. И постельные клопы, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, еще не самые главные герои этой сказки.

Владимир Путин не пожалел красок

Владимир Путин не пожалел красок

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин не пожалел красок

Фото: пресс-служба президента РФ

Несколько последних дней совещания с участием Владимира Путина, свидетелем которых становится доверчивый телезритель, проходят поздним вечером, когда за окном темно. Да, ночные совещания — это всегда не по себе. Такое впечатление, что и слова с губ рвутся иные, тревожные. А срываются с губ легче: ночь все спишет.

Одну такую страшную сказку на ночь рассказал нам Владимир Путин следующим после Хэллоуина вечером (когда еще не отпустило), и называлась она «Совещание по экономическим вопросам».

Место действия: Московская область, Ново-Огарево. Московское время — 20:50.

— Сегодня, как и договаривались,— сообщил президент,— рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере (очень не по себе.— А. К.), а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную, экономическую динамику (мурашки по коже.— А. К.).

Но, как и все такие истории, начиналось-то живо и за здравие.

— Отмечу: оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом,— предупредил президент.— За девять месяцев текущего года ВВП (валовой внутренний продукт.— “Ъ”) России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%.

До этого, таким образом, все было не очень хорошо, но в августе-сентябре предсказуемо нагнали.

— Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка,— обратил внимание Владимир Путин.— Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл!

То есть курс рубля укрепился, имелось в виду.

Правительство вместе с Владимиром Путиным все это время боролось за рубль и продолжает эту борьбу (и не на жизнь, и не на смерть, а так, чтоб мы были), ставка в которой является процентной.

И тут голос Владимира Путина стал соответствовать вечернему, а вернее, ночному уж моменту (Детям, а именно ими они нас, конечно же, и считают, давно пора было «бай-бай». Нет, не в том смысле, что «пока», счастливо оставаться, это как раз спорный до сих пор вопрос, а что пора в кровать, вам же лучше будет), то есть сделался в меру вкрадчивым и доверительным. Да, деткам стоило прислушаться.

Какие новые ограничения в отношении России может ввести ЕС

— Вновь повторю, подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться,— рассказал президент.— Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике,— ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам!

Сказочка была известная, но финал в таких случаях бывает открыт, начало дает простор для самых смелых импровизаций.

— Сейчас в своих фантазиях,— проговорил Владимир Путин,— просто доходят до абсурда! Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги. Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее! Ну чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов!

Да, продолжение оказалось поистине пугающим, непредсказуемым. Настоящая сказка и должна быть такой, что после нее хочется скорей именно что заснуть, чтобы не жить с этим.

Но это был еще не финал. Развязка не была близка, нет.

— Но вот что нас действительно беспокоит,— озабоченно произнес президент.— В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком».

Он так легко напомнил нам про настоящий ужас, из тех, про которые не сняты фильмы и даже диафильмы, а ведь если разобраться, ничего такого по уровню шока и трепета и глубинного мрака не видел весь мировой кинематограф (ни одного даже сценария не было, отвечаю, проверено).

— Не стоит исключать и провокаций вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией,— добавил Владимир Путин.— Она (Видимо, труба. А могло со страху показаться, что Эстония или Финляндия. Могло показаться Эстонии и Финляндии прежде всего. Но скорее все же труба. Ну ладно, 50 на 50.— А. К.) сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб! Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас!

Стало ли и правда очень страшно? Честно? Да уже все равно.

— Давайте начнем работу, пообсуждаем все эти предложенные темы,— сказал президент.— И я просил бы сегодня начать Максима Станиславовича Орешкина (помощник президента по экономическим вопросам.— А. К.). Пожалуйста, Максим Станиславович!

Сказки Максима Орешкина чаще бывают все же с более счастливым концом, чем про постельных клопов. Я бы и сам послушал, да только совещание перешло в закрытый режим. Чтобы никого больше не пугать.

Только одна просьба: можно в следующий раз хотя бы пораньше?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...