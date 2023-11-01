Что клоп, что по лбу

1 ноября президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором рассказал страшную сказку на ночь. И постельные клопы, отмечает специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников, еще не самые главные герои этой сказки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин не пожалел красок

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин не пожалел красок

Фото: пресс-служба президента РФ

Несколько последних дней совещания с участием Владимира Путина, свидетелем которых становится доверчивый телезритель, проходят поздним вечером, когда за окном темно. Да, ночные совещания — это всегда не по себе. Такое впечатление, что и слова с губ рвутся иные, тревожные. А срываются с губ легче: ночь все спишет.

Одну такую страшную сказку на ночь рассказал нам Владимир Путин следующим после Хэллоуина вечером (когда еще не отпустило), и называлась она «Совещание по экономическим вопросам».

Место действия: Московская область, Ново-Огарево. Московское время — 20:50.

— Сегодня, как и договаривались,— сообщил президент,— рассмотрим текущую ситуацию в экономике, оценим ключевые тенденции в реальном секторе, в финансовой системе, в валютной сфере (очень не по себе.— А. К.), а также отдельно остановимся на рисках, которые влияют на социальную, экономическую динамику (мурашки по коже.— А. К.).

Но, как и все такие истории, начиналось-то живо и за здравие.

— Отмечу: оперативная статистика показывает, что экономическая ситуация в целом развивается предсказуемо, в соответствии с прогнозом,— предупредил президент.— За девять месяцев текущего года ВВП (валовой внутренний продукт.— “Ъ”) России вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В том числе в августе и сентябре он прибавил по 5,2%.

До этого, таким образом, все было не очень хорошо, но в августе-сентябре предсказуемо нагнали.

— Замедлению инфляции должна способствовать стабилизация валютного рынка,— обратил внимание Владимир Путин.— Здесь вступил в силу указ об обязательной продаже валютной выручки. Мы знаем, много вопросов было на этот счет, сыграет он какую-то свою позитивную роль или не сыграет. Сыграл!

То есть курс рубля укрепился, имелось в виду.

Правительство вместе с Владимиром Путиным все это время боролось за рубль и продолжает эту борьбу (и не на жизнь, и не на смерть, а так, чтоб мы были), ставка в которой является процентной.

И тут голос Владимира Путина стал соответствовать вечернему, а вернее, ночному уж моменту (Детям, а именно ими они нас, конечно же, и считают, давно пора было «бай-бай». Нет, не в том смысле, что «пока», счастливо оставаться, это как раз спорный до сих пор вопрос, а что пора в кровать, вам же лучше будет), то есть сделался в меру вкрадчивым и доверительным. Да, деткам стоило прислушаться.

— Вновь повторю, подчеркну: надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться,— рассказал президент.— Да, за прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже напринимали бессчетное количество пакетов санкций, сами уже практически запутались в этих санкциях, пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим, это совершенно очевидная вещь, видно по статистике,— ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам!

Сказочка была известная, но финал в таких случаях бывает открыт, начало дает простор для самых смелых импровизаций.

— Сейчас в своих фантазиях,— проговорил Владимир Путин,— просто доходят до абсурда! Вы тоже это знаете, уважаемые коллеги. Предлагают запретить ввоз в Россию отверток, иголок и так далее! Ну чем меньше барахла, тем, может быть, даже и лучше: меньше шансов, что из крупных европейских мегаполисов к нам будут экспортировать постельных клопов!

Да, продолжение оказалось поистине пугающим, непредсказуемым. Настоящая сказка и должна быть такой, что после нее хочется скорей именно что заснуть, чтобы не жить с этим.

Но это был еще не финал. Развязка не была близка, нет.

— Но вот что нас действительно беспокоит,— озабоченно произнес президент.— В условиях, когда потенциал санкционной агрессии против нас фактически исчерпан, в ход могут пойти диверсии, просто натуральные диверсии или акты саботажа на важнейших объектах глобальной инфраструктуры. Мы помним с вами, что произошло с «Северным потоком».

Он так легко напомнил нам про настоящий ужас, из тех, про которые не сняты фильмы и даже диафильмы, а ведь если разобраться, ничего такого по уровню шока и трепета и глубинного мрака не видел весь мировой кинематограф (ни одного даже сценария не было, отвечаю, проверено).

— Не стоит исключать и провокаций вроде той, когда недавно Россию пытались обвинить в повреждении газопровода между Финляндией и Эстонией,— добавил Владимир Путин.— Она (Видимо, труба. А могло со страху показаться, что Эстония или Финляндия. Могло показаться Эстонии и Финляндии прежде всего. Но скорее все же труба. Ну ладно, 50 на 50.— А. К.) сама-то ничего из себя не представляет, объемы там ничтожные, но тем не менее как факт, за который можно что-то как-то зацепиться, чтобы нанести нам ущерб! Вот такие вещи, конечно, могут использовать против нас!

Стало ли и правда очень страшно? Честно? Да уже все равно.

— Давайте начнем работу, пообсуждаем все эти предложенные темы,— сказал президент.— И я просил бы сегодня начать Максима Станиславовича Орешкина (помощник президента по экономическим вопросам.— А. К.). Пожалуйста, Максим Станиславович!

Сказки Максима Орешкина чаще бывают все же с более счастливым концом, чем про постельных клопов. Я бы и сам послушал, да только совещание перешло в закрытый режим. Чтобы никого больше не пугать.

Только одна просьба: можно в следующий раз хотя бы пораньше?