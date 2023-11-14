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Коммерсантъ FM
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Рубль подкрепился экспортом

Продажи валютной выручки снизили курс доллара

Курс доллара на торгах Московской биржи обновил минимум с конца июля, опустившись ниже 91 руб./$. Этому способствовали стабилизация цен на нефть и возросшие требования к экспортерам по продаже валютной выручки. На фоне приближения налогового периода курс доллара может опуститься ниже 90 руб./$. Однако в конце года на фоне роста расходов государства рубль может не удержать позиции.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Курс доллара на Московской бирже 14 ноября с расчетом «завтра» впервые с конца июля опустился ниже уровня 91 руб./$. В ходе торгов он достигал отметки 90,38 руб./$, на 1,2 руб. ниже, чем закрытие торгов 13 ноября. По итогам дня биржевой курс американской валюты остановился на отметке 90,5 руб./$. Евро в ходе торговой сессии опускался до уровня 97,23 руб./€ (более чем на 80 коп. ниже закрытия предыдущей сессии), однако завершил торги на отметке 98,1 руб./€, на 7 коп. выше закрытия 13 ноября (на фоне ослабления американской валюты на мировом рынке). Торги юанем закрылись на 12,47 руб./CNY, минимуме с 12 июля.

Довольно резкое снижение котировок основных валют относительно рубля происходило при слабой активности участников рынка. Объем торгов долларом с расчетом «завтра» не превысил 80 млрд руб. Этот результат превышает показатели двух предшествующих сессий, но в августе—октябре дневной объем торгов зачастую превышал 100 млрд руб. Объем торгов юанем превысил 122 млрд руб., хотя в начале ноября заметно превышал этот показатель, а в конце октября достигал 223 млрд руб.

Отчасти поддерживает рынок стабилизация цен на энергоносители после заметного спада в начале месяца. Это можно считать позитивным фактором для рубля, отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

По данным Investing.com, котировки нефти Brent на спот-рынке после падения ниже $80 за баррель на прошлой неделе в последние дни заметно выросли и сейчас держатся выше $83 за баррель.

Спотовая цена нефти Urals приближается к $70 за баррель. Постепенное увеличение притока валюты в РФ от экспортеров, по словам господина Евстифеева, будет способствовать продолжению плавного укрепления рубля.

В ближайшие месяцы на российский валютный рынок будет влиять только введенная указом обязательная продажа экспортной выручки, считает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. С середины октября в течение шести месяцев ряд российских экспортеров будут обязаны размещать не менее 80% валютной выручки в российских банках, а затем продавать не менее 90% этого объема на внутреннем рынке. В случае отказа конвертировать валюту в рубли экспортерам придется отдать 75–100% «спрятанной» выручки. «Этот фактор стимулирует к росту продаж валюты в конце года, что уже позитивно влияет на позиции рубля»,— полагает господин Потавин.

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Отсутствие роста объемов торгов в большинстве валют дружественных стран отчасти можно объяснить и торможением спроса на импорт в результате прошедшего ослабления рубля и повышения ключевой ставки ЦБ, которое привело к подорожанию стоимости розничных кредитов, считает господин Евстифеев. «Юань остается одной из основных иностранных валют внутри РФ и далее, вероятно, будет забирать часть рынка резервных валют умеренными темпами»,— добавил эксперт.

Тенденция укрепления рубля может сохраниться до конца месяца, в том числе с приближением очередного налогового периода, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

В результате курс доллара может опуститься к отметке 89,7 руб./$.

Однако в декабре, по оценке аналитика, рубль может возобновить умеренное ослабление, поскольку этот месяц традиционно является одним из самых негативных для российской валюты, в том числе из-за повышенных трат государства и граждан, приходящихся на конец года.

Ксения Куликова

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