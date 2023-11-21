Деловые туристы удвоили Китай

В июне—сентябре число деловых поездок представителей российских компаний в Китай выросло более чем вдвое. На фоне сокращения бизнес-связей с ЕС россияне стали чаще ездить на профильные выставки в КНР, с которой товарооборот РФ сейчас растет. Однако деловые связи потеряны не со всеми европейскими странами: наиболее востребованными среди командированных остаются Италия и Нидерланды. Частота деловых визитов в Турцию и страны постсоветского пространства, напротив, начала снижаться после двухлетнего роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Интерес деловых туристов к Китаю по итогам третьего квартала 2023 года вырос в 2,4 раза к аналогичному периоду 2019 года (позже страна была закрыта для иностранцев из-за пандемии), посчитали в «Аэроклубе». Об этом же говорят директор департамента маркетинга Trivio Андрей Батурин и директор по маркетингу «Ракеты» Дарья Зубрицкая. В «Аэроклубе» отмечают, что если год назад Китай не особо был востребован в сегменте деловых поездок, то сейчас занимает второе место, формируя 12% от общего бронирования деловых поездок в июле—сентябре. В «OneTwoTrip для бизнеса» Китай называют лидером спроса в сентябре—ноябре: направление сформировало 16,7% продаж.

Председатель правления Союза агентств делового туризма Дмитрий Горин говорит, что TMC-игроки (travel management company) организуют до 80–90% от общего объема деловых поездок. Это связано со спецификой договорных отношений между юрлицами, поясняет он.

Господин Батурин напоминает, что сравнивать спрос на Китай с 2022 годом некорректно: поездки были ограничены из-за пандемии. Полноценное оформление виз для россиян возобновилось в марте 2023 года. Спрос сразу стал ажиотажным, а основными заявителями называли представителей бизнеса (см. “Ъ” от 20 марта). Высокий интерес к Китаю, по мнению Андрея Батурина, обеспечивает расширение полетной программы и развитие торгово-экономических отношений между странами. Господин Горин считает, что основной существующий поток россиян в Китай — деловые туристы, приезжающие в страну, в частности, для участия в различных выставках и мероприятиях. В Федеральной таможенной службе ранее указывали, что товарооборот между Россией и Китаем в январе—октябре 2023 года достиг $196,48 млрд, увеличившись на 27,7% год к году.

Интерес к Китаю растет в условиях восстановления спроса на деловые поездки за рубеж. Согласно «Аэроклубу», их объем в третьем квартале вырос год к году на 16%, но остался в полтора раза ниже значения 2019 года. Управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук говорит, что в сентябре—ноябре зарубежные направления сформировали 15,1% бронирований командировок. В 2022 году показатель оценивался в 11%, в 2019 году — в 23%.

Маршруты деловых поездок существенно изменились под давлением сначала пандемийных ограничений, а затем геополитического противостояния. Если в 2019 году девять из 15 наиболее востребованных направлений, по словам Дарьи Зубрицкой, приходились на страны ЕС, США и Великобританию, то затем выросла востребованность бизнес-поездок в Турцию, ОАЭ и постсоветские страны. Сейчас карта спроса снова корректируется. Интерес к Турции, по данным «Аэроклуба», в третьем квартале сократился на 13% год к году, к Казахстану — на 17%, к Узбекистану — на 10%, к Армении — на 8%. Руководитель «OneTwoTrip для бизнеса» Степан Мастрюков говорит, что доля Турции в осенних бронированиях за год сократилась с 16,8% до 12,8%.

Интерес к европейским направлениям, напротив, начал восстанавливаться. По данным «Аэроклуба», в топ-10 наиболее востребованных стран по итогам третьего квартала вошли Италия и Нидерланды. Год к году спрос в эти страны вырос почти в 2 и 4,3 раза соответственно. В «OneTwoTrip для бизнеса» добавляют, что Италия этой осенью формирует 4,4% забронированных деловых поездок. Годом ранее показатель был ниже — 2,5%. В «Ostrovok.ru Командировки» отмечают рост гостиничных бронирований в Италии на 39% год к году.

Согласно Trivio, количество деловых поездок в Евросоюз осенью выросло на 15% год к году, в лидерах — Италия, Франция и Германия. Но спрос по-прежнему сдерживает неудобная логистика, отмечает господин Батурин. В «Ракете» также говорят о росте спроса на 15% по европейским направлениям. «У российского бизнеса там налаженные деловые связи, необходимость в командировках сохраняется»,— поясняет госпожа Зубрицкая. Дмитрий Горин также видит рост интереса к поездкам в ЕС, связывая его с восстановлением активности по отдельным бизнес-направлениям. В «Аэроклубе» добавляют, что активность поездок в Италию и Нидерланды растет со стороны ритейлеров и IT-компаний.

Александра Мерцалова