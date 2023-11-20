Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов

Минфин и Банк России в 2024 году проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута 17 ноября в ходе встречи с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль»,— рассказал господин Силуанов в ходе выступления в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Господин Силуанов подчеркнул, что цифровой рубль важен не только при переводах и расчетах, где его применение гарантирует практически нулевые комиссии, но и для использования в отраслях, где необходимо обеспечить целевой характер использования средств. «Это и определенные социальные выплаты для граждан, определенные субсидии, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг»,— объяснил глава Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

Цифровой рубль: что это и как им пользоваться

Читать далее

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу 1 августа. Тогда же началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. До 2025 года операции будут проходить в тестовом режиме.

Подробнее о том, как банки оценивают затраты на внедрение новой формы нацвалюты,— в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль обходится в копеечку».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...