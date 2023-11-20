Минфин и ЦБ проведут пилот цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов

Минфин и Банк России в 2024 году проведут пилот по использованию цифрового рубля в отдельных видах бюджетных расходов, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Он уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута 17 ноября в ходе встречи с главой регулятора Эльвирой Набиуллиной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Буквально на прошлой неделе, в пятницу, мы собирались у Эльвиры Сахипзадовны по вопросу использования цифрового рубля в бюджетном процессе. И договорились о том, что начиная со следующего года проведем пилот по отдельным расходам, где будем применять цифровой рубль»,— рассказал господин Силуанов в ходе выступления в Совете федерации (цитата по ТАСС).

Господин Силуанов подчеркнул, что цифровой рубль важен не только при переводах и расчетах, где его применение гарантирует практически нулевые комиссии, но и для использования в отраслях, где необходимо обеспечить целевой характер использования средств. «Это и определенные социальные выплаты для граждан, определенные субсидии, которые направляются на закупки или оказание тех или иных услуг»,— объяснил глава Минфина (цитата по «Интерфаксу»).

Работу над созданием цифрового рубля Банк России начал в 2021 году. Основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в России, вступили в силу 1 августа. Тогда же началось пилотирование цифрового рубля на реальных операциях для физических и юридических лиц. До 2025 года операции будут проходить в тестовом режиме.

Подробнее о том, как банки оценивают затраты на внедрение новой формы нацвалюты,— в материале «Ъ FM» «Цифровой рубль обходится в копеечку».

Милена Костерева