Московский «Инвестстрой» благоустроит набережную в Белгороде за 245 млн рублей

Управление капитального строительства Белгорода выбрала подрядчиком для благоустройства третьей очереди набережной рек Везелка и Северский Донец (левый берег) московское ООО «Инвестстрой». Компания победила в аукционе, предложив снизить начальную цену контракта с 250 млн до 245 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В торгах участвовала еще одна компания, название которой не раскрывается. Она предлагала выполнить работы за 246,2 млн руб.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Инвестстрой» было зарегистрировано в 2015 году для строительства автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 18 тыс. руб. Генеральный директор и бенефициар — Софья Кспоян. Выручка компании в 2022 году упала на 89%: с 84 млн до 9,4 млн руб., чистая прибыль — на 98%: с 7,3 млн до 117 тыс. руб. С 2019 года общество получило три госконтракта на сумму 414,1 млн руб.: от госучреждения Волгоградской области «Управление капитального строительства» (157 млн руб.), отдела ЖКХ администрации Суровикинского района Волгоградской области (154 млн руб.) и госучреждения Москвы «Развитие Московского региона» (103 млн руб.).

С 1 января по 31 мая 2024 года подрядчику будет необходимо укрепить берег в двух местах, отремонтировать парковку в районе теннисного корта, установить систему наружного освещения, видеонаблюдения, оповещения, малые архитектурные формы и так далее.

В 2023 году мэрия Белгорода уже разыграла восемь контрактов на благоустройство набережных на общую сумму 1,1 млрд руб. Больше всего из них получил «Белгороддорстрой» — шесть на 718,8 млн. Один аукцион на 292 млн выиграло ООО «Белдорстрой», еще один на 115 млн — ООО «Автодорстрой-подрядчик».

«Белгороддорстрой» также получил подряд на первый этап реконструкции Центрального парка за 321 млн. Всего мэрия может вложить в этот проект 1,8 млрд.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Алина Морозова

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