В Белгороде ищут подрядчика для благоустройства набережной за 250 млн рублей

Управление капитального строительства Белгорода объявило поиск подрядчика для благоустройства третьей очереди набережной рек Везелка и Северский Донец (левый берег). Начальная цена контракта составляет 250 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок. Источник финансирования — муниципальный бюджет.

С 1 января по 31 мая 2024 года подрядчику будет необходимо укрепить берег в двух местах, отремонтировать парковку в районе теннисного корта, установить систему наружного освещения, видеонаблюдения, оповещения, малые архитектурные формы и так далее.

Подрядчика выберут в ходе аукциона, заявки на участие в котором можно подавать до 10 ноября. Итоги будут подведены 14 ноября.

В 2023 году мэрия Белгорода уже разыграла восемь контрактов на благоустройство набережных на общую сумму 1,1 млрд руб. Больше всего из них получил «Белгороддорстрой» — шесть на 718,8 млн. Один аукцион на 292 млн выиграло ООО «Белдорстрой», еще один на 115 млн — ООО «Автодорстрой-подрядчик».

«Белгороддорстрой» также получил подряд на первый этап реконструкции Центрального парка за 321 млн. Всего мэрия может вложить в этот проект 1,8 млрд.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Деньгам предложили погулять».

Алина Морозова

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