Суд прекратил дело по иску «Роснефти» к «Транснефти» из-за загрязнения «Дружбы»

Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по иску компании «Роснефть» (MOEX: ROSN), которая требовала взыскать с «Транснефти» (MOEX: TRNFP) убытки из-за загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба». Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на картотеку дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ Фото: Сергей Гриц, Коммерсантъ

Суд рассматривал жалобу «Роснефти» на принятое в декабре решение арбитражного суда Москвы, который отклонил иск. Заседание прошло в закрытом режиме. Согласно материалам суда, которые приводит агентство, в октябре от «Роснефти» поступило ходатайство «об отказе от иска полностью или в части».

В 2019 году в трубопроводную систему «Дружба» попала нефть, загрязненная хлоридами. Тогда загрязненная нефть повредила оборудование Мозырского НПЗ в Белоруссии, и «Транснефть» и европейские покупатели в Польше, Германии, Венгрии и Чехии в течение многих месяцев складировали некондиционную нефть, постепенно смешивая ее с чистой, для того чтобы ее стало возможно перерабатывать.

«Транснефть» сообщала, что выплатила компенсации пострадавшим и урегулировала последствия инцидента. Однако по ряду клиентов «Роснефти» вопрос относительно размера компенсации и подтверждения об убытках остался не решен. Весной 2022 года «Роснефть» подала иск, потребовав от «Транснефти» вернуть $120,9 млн, €47,6 тыс., 5,5 тыс. фунтов стерлингов, 73,9 млн польских злотых и 3,4 млрд руб. (суммарно более 11 млрд руб.). В сентябре «Ъ» писал, что «Роснефть» сможет до конца мая 2025 года получить у «Транснефти» возмещение убытков своих иностранных клиентов, если те будут доказаны, но предельный размер не превысит $15 за баррель.

Подробнее о том, как «Роснефти» и «Транснефти» удалось договориться об урегулировании конфликта, — в материале «Ъ» «Мир, ''Дружба'', прокачка».