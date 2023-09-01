Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мир, «Дружба», прокачка

«Транснефть» и «Роснефть» заключили перемирие

Как выяснил “Ъ”, «Транснефть» смогла урегулировать с «Роснефтью» комплекс взаимных претензий, связанных с загрязнением нефтепровода «Дружба». Стороны договорились, что «Роснефть» сможет до конца мая 2025 года получить у «Транснефти» возмещение убытков своих иностранных клиентов, если те будут доказаны, но его предельный размер не превысит $15 за баррель. Формально срок предъявления претензий истек еще в мае 2022 года. «Роснефть» откажется от иска к «Транснефти» на 11 млрд руб., а «Транснефть» — от своих исков к нефтекомпании.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности урегулирования разногласий между «Транснефтью» и «Роснефтью» по поводу инцидента с загрязнением хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба», который произошел в 2019 году. Тогда загрязненная нефть повредила оборудование Мозырского НПЗ в Белоруссии, и «Транснефть» и европейские покупатели в Польше, Германии, Венгрии и Чехии в течение многих месяцев складировали некондиционную нефть, постепенно смешивая ее с чистой, для того чтобы ее стало возможно перерабатывать.

«Транснефть» взяла на себя обязательства компенсировать ущерб, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти. С другими крупными российскими нефтекомпаниями вопрос решился сравнительно быстро, однако «Роснефть» долго не могла договориться со своими зарубежными клиентами о сумме компенсации. К маю 2022 года были урегулированы требования на более чем $170 млн, из которых $75 млн касались убытков «Роснефти», связанных в том числе с претензиями Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. По ряду клиентов «Роснефти» вопрос относительно размера компенсации и подтверждения об убытках оставался не решен, при этом в мае 2022 года истекал трехлетний срок давности.

Тогда «Роснефть» подала иск, потребовав от «Транснефти» вернуть $120,9 млн, €47,6 тыс., 5,5 тыс. фунтов стерлингов, 73,9 млн польских злотых и 3,4 млрд руб. (суммарно более 11 млрд руб.) убытков от требований иностранных покупателей и упущенной выгоды из-за остановки прокачки по причине загрязнения «Дружбы». В декабре 2022 года суд отклонил требования «Роснефти», но та обжаловала решение. В августе 2022 года «Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 2 млрд руб. за неоплату хранения нефти и начисленные пени.

По словам источников “Ъ”, в рамках договоренностей «Роснефть» откажется от судебных претензий к «Транснефти».

При этом «Транснефть» обязуется продлить срок, в который она будет готова компенсировать «Роснефти» убытки за загрязненную нефть — до конца мая 2025 года. Выплаты будут сделаны при наличии достаточных документальных оснований или решения судов и, как и в других случаях, не должны будут превышать $15 за баррель. Однако в случае, если зарубежные покупатели нефти «Роснефти» потребуют от нее возмещения более $15 за баррель и докажут в суде обоснованность своих претензий, то убытки «Роснефти» могут быть компенсированы по отдельному решению правительства сверх утвержденного «Транснефтью» лимита. В «Транснефти» и «Роснефти» не стали это комментировать.

«Транснефть» также обязуется отказаться от иска на 2 млрд руб. за хранение нефти, после того как «Роснефть» покроет часть суммы — около 400 млн руб. Отметим, что рассмотрение поданных в 2022 году споров неоднократно откладывалось и теперь намечено на 3 и 2 октября соответственно.

Собеседники “Ъ” всерьез заговорили о том, что «Роснефть» и «Транснефть» могут прийти к компромиссу, еще в марте, когда стало известно о встрече между главами компаний Игорем Сечиным и Николаем Токаревым. 17 августа официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил ТАСС, что «по ряду спорных вопросов достигнуты договоренности и соглашения», но не раскрыл подробностей.

Кроме того, в конце 2022 года «Транснефть» подала еще два иска к «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» с требованиями по 400 млн руб. Как заявляла тогда трубопроводная компания, претензии были связаны с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах. «Транснефть» от одного из этих исков уже отказалась, и ожидается, что так же будет и во втором случае.

Для претензий грузоотправителей к «Транснефти» по российскому законодательству был установлен срок в три года, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа. Истечение срока давности по российскому законодательству является самостоятельным основанием для отказа в иске, но не препятствует предъявлению претензий. Применительно к участникам данного спора нельзя сказать, что один из них является «слабой стороной», считает юрист, поэтому заключенное соглашение следует считать эквивалентным, заключенным с соблюдением баланса интересов сторон.

Дмитрий Козлов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...