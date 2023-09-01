Мир, «Дружба», прокачка

Как выяснил “Ъ”, «Транснефть» смогла урегулировать с «Роснефтью» комплекс взаимных претензий, связанных с загрязнением нефтепровода «Дружба». Стороны договорились, что «Роснефть» сможет до конца мая 2025 года получить у «Транснефти» возмещение убытков своих иностранных клиентов, если те будут доказаны, но его предельный размер не превысит $15 за баррель. Формально срок предъявления претензий истек еще в мае 2022 года. «Роснефть» откажется от иска к «Транснефти» на 11 млрд руб., а «Транснефть» — от своих исков к нефтекомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

“Ъ” стали известны подробности урегулирования разногласий между «Транснефтью» и «Роснефтью» по поводу инцидента с загрязнением хлорорганическими соединениями нефтепровода «Дружба», который произошел в 2019 году. Тогда загрязненная нефть повредила оборудование Мозырского НПЗ в Белоруссии, и «Транснефть» и европейские покупатели в Польше, Германии, Венгрии и Чехии в течение многих месяцев складировали некондиционную нефть, постепенно смешивая ее с чистой, для того чтобы ее стало возможно перерабатывать.

«Транснефть» взяла на себя обязательства компенсировать ущерб, но в пределах $15 за баррель загрязненной нефти. С другими крупными российскими нефтекомпаниями вопрос решился сравнительно быстро, однако «Роснефть» долго не могла договориться со своими зарубежными клиентами о сумме компенсации. К маю 2022 года были урегулированы требования на более чем $170 млн, из которых $75 млн касались убытков «Роснефти», связанных в том числе с претензиями Total, Trafigura и Мозырского НПЗ. По ряду клиентов «Роснефти» вопрос относительно размера компенсации и подтверждения об убытках оставался не решен, при этом в мае 2022 года истекал трехлетний срок давности.

Тогда «Роснефть» подала иск, потребовав от «Транснефти» вернуть $120,9 млн, €47,6 тыс., 5,5 тыс. фунтов стерлингов, 73,9 млн польских злотых и 3,4 млрд руб. (суммарно более 11 млрд руб.) убытков от требований иностранных покупателей и упущенной выгоды из-за остановки прокачки по причине загрязнения «Дружбы». В декабре 2022 года суд отклонил требования «Роснефти», но та обжаловала решение. В августе 2022 года «Транснефть» подала иск к «Роснефти» на 2 млрд руб. за неоплату хранения нефти и начисленные пени.

По словам источников “Ъ”, в рамках договоренностей «Роснефть» откажется от судебных претензий к «Транснефти».

При этом «Транснефть» обязуется продлить срок, в который она будет готова компенсировать «Роснефти» убытки за загрязненную нефть — до конца мая 2025 года. Выплаты будут сделаны при наличии достаточных документальных оснований или решения судов и, как и в других случаях, не должны будут превышать $15 за баррель. Однако в случае, если зарубежные покупатели нефти «Роснефти» потребуют от нее возмещения более $15 за баррель и докажут в суде обоснованность своих претензий, то убытки «Роснефти» могут быть компенсированы по отдельному решению правительства сверх утвержденного «Транснефтью» лимита. В «Транснефти» и «Роснефти» не стали это комментировать.

«Транснефть» также обязуется отказаться от иска на 2 млрд руб. за хранение нефти, после того как «Роснефть» покроет часть суммы — около 400 млн руб. Отметим, что рассмотрение поданных в 2022 году споров неоднократно откладывалось и теперь намечено на 3 и 2 октября соответственно.

Собеседники “Ъ” всерьез заговорили о том, что «Роснефть» и «Транснефть» могут прийти к компромиссу, еще в марте, когда стало известно о встрече между главами компаний Игорем Сечиным и Николаем Токаревым. 17 августа официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин подтвердил ТАСС, что «по ряду спорных вопросов достигнуты договоренности и соглашения», но не раскрыл подробностей.

Кроме того, в конце 2022 года «Транснефть» подала еще два иска к «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» с требованиями по 400 млн руб. Как заявляла тогда трубопроводная компания, претензии были связаны с невыполнением договорных обязательств по объемам сдачи и транспортировки нефтепродуктов в 2020 и 2021 годах. «Транснефть» от одного из этих исков уже отказалась, и ожидается, что так же будет и во втором случае.

Для претензий грузоотправителей к «Транснефти» по российскому законодательству был установлен срок в три года, отмечает старший юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа. Истечение срока давности по российскому законодательству является самостоятельным основанием для отказа в иске, но не препятствует предъявлению претензий. Применительно к участникам данного спора нельзя сказать, что один из них является «слабой стороной», считает юрист, поэтому заключенное соглашение следует считать эквивалентным, заключенным с соблюдением баланса интересов сторон.

Дмитрий Козлов