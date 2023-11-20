Дагестан отправил в Палестину первые 30 тонн гуманитарной помощи

Первый авиарейс с гуманитарными продуктами для жителей сектора Газа вылетел из аэропорта Махачкалы сегодня утром. Это первые 30 тонн из 100 собранных жителями Дагестана, сообщил сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меликов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России Фото: МЧС России

«Гуманитарную помощь мы собирали всей республикой. Наши щедрые меценаты выражали готовность лично оплатить весь необходимый груз, но мы объяснили им, как важно дать возможность каждому дагестанцу поучаствовать в этом добром деле,— написал господин Меликов.— Наши фонды "Инсан" и "Чистое сердце" организовали все так, чтобы все наши жители смогли внести свой вклад в общее дело. Перечисления от 100 руб. до достаточно крупных сумм обеспечили сбор средств в рекордно короткие сроки».

Следующая партия груза для палестинцев будет отправлена в ближайшее время, уточнил глава региона.

По последним данным, число погибших в секторе Газа с начала войны «Хамасом» и Израилем 7 октября превысило 13 тыс. человек. Из них 5,5 тыс. — дети. На севере сектора разрушены больше половины зданий.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Юлия Рыбина, Махачкала