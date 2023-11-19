Количество погибших в секторе Газа превысило 13 тыс. человек

Количество погибших в секторе Газа с начала эскалации между «Хамасом» и Израилем 7 октября превысило 13 тыс. человек, из которых 5,5 тыс. — дети. Об этом сообщает издание «Аль-Джазира» со ссылкой на представителей движения «Хамас».

В «Хамасе» добавили, что число зараженных инфекционными заболеваниями в анклаве превысило 30 тыс. человек. 17 ноября БАПОР опубликовало отчет, в котором сказано о 830 тыс. беженцев, которые укрываются в объектах ООН.

Ранее из больницы «Аш-Шифа» в Газе эвакуировали 31 недоношенного младенца. В ЦАХАЛе заявили об обнаружении 55-метрового тоннеля под медицинским комплексом, который, как предполагается, использовали боевики «Хамаса». Армия Израиля заявила о начале «точечной» операции в «Аш-Шифе» в ночь на 15 ноября.

Эскалация конфликта началась после атаки «Хамаса» по территории Израиля. Власти Израиля заявляли об 1,2 тыс. погибших.

Подробнее о палестино-израильском конфликте читайте в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Петр Бузлаев