FT: половина зданий на севере сектора Газа разрушена войной

Больше половины зданий в северной части сектора Газа оказались разрушены в результате боевых действий. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на данные американских исследователей, проанализировавших последние спутниковые снимки анклава.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fatima Shbair / AP Фото: Fatima Shbair / AP

Исследование подготовили Кори Шер из Центра аспирантуры CUNY и Джеймон Ван Ден Хук из Университета штата Орегон. Они использовали радиолокационные сигналы спутника Sentinel-1 Европейского космического агентства, чтобы подсчитать, сколько зданий с начала войны были разрушены более чем на 50%.

Данные показывают, что в Северной Газе были разрушены от 40% до 51% зданий (или от 18 тыс. до 23 тыс. зданий), в южной — от 39% до 50%, в районе города Дейр-эль-Балах — 8,8% до 12,6%, в районе города Хан-Юнис — от 7,8% до 11,6%, в районе Рафаха — от 4,9% до 7,8%.

Данные показывают, что наибольший ущерб, нанесенный Израилем инфраструктуре Газы, соответствует пути наземного вторжения израильской армии. Максимальный ущерб нанесен в точках, которые ЦАХАЛ назвал военными целями.

Так, сначала ЦАХАЛ вторгся в сектор Газа с севера. Этому предшествовали бомбардировки. Анализ разрушенных зданий показывает, как израильские войска продвигались к своей главной цели — больнице «Аш-Шифа» — они прорезали путь к ней через районы, в том числе через лагерь беженцев Аль-Шати, где когда-то жил прячущийся в Дохе лидер «Хамас» Исмаил Хания.

По последним данным, число погибших в секторе Газа с начала войны «Хамасом» и Израилем 7 октября превысило 13 тыс. человек. Из них 5,5 тыс. — дети.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Над Газой не рассеивается туман войны».

Анастасия Ларина